Zlati slovenski orli imajo novo preizkušnjo

Žak Mogel, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc bodo slovenska moška zasedba v Willingenu ta konec tedna, kjer bodo nastopila tudi dekleta.

V primerjavi s Kulmom, kjer so orli poleteli do ekipne zlate medalje in Zajc še do posamičnega brona, bo tokrat v ekipi še Mogel. Prav vse pa danes ob 16.45 čakajo kvalifikacije za sobotno posamično preizkušnjo – v nedeljo bo s kvalifikacijami in ponovno posamično tekmo dvojni program.

Da bodo imeli skakalci lažji prehod z letalnice na normalne skakalnice, je Willingen pravšnja naprava, saj je njen rekord v lasti Poljaka Klemensa Muranke kar 153 metrov.

V skupnem seštevku svetovnega pokala pred nadaljevanjem sezone najbolje kaže aktualnemu svetovnemu prvaku v poletih Stefanu Kraftu. Avstrijec ima pred najbližjim zasledovalcem Andreasom Wellingerjem – srebrno odličje na Kulmu – že 252 točk prednosti.

Willingen, kvalifikacije