V živi: Nika Prevc na večji napravi v družbi dveh slovenskih fantov

V nemškem skakalnem središču Willingenu je ta konec tedna pester program, vse skupaj pa se bo ob 16.30 začelo s tekmo mešanih ekip. Pred tem bodo skakalke in skakalci opravili še trening skoke, po katerih bodo selektorji podali imena tekmovalcev za popoldansko ekipno preizkušnjo. Skakalke so pravkar na delu.

Trening skakalk

Taja Bodlaj, Ema Klinec in Nika Prevc so slovenske predstavnice na prizorišču v Willingenu, medtem ko je pri fantih številčnejša zasedba. Rok Oblak, Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek se bodo najprej potegovali za dve mesti za današnjo tekmo mešanih ekip, v katerih sodelujejo po dva skakalca in dve skakalki.

Pri dekletih je nekako jasno, da bo Jurij Tepeš v ekipo uvrstil Emo in vodilno v svetovnem pokalu Niko, pri fantih pa bo zanimivo spremljati dogajanje na treningu, ki se bo začel ob 13.30. Zadnjo besedo bo imel prvi mož stroke Robert Hrgota.

Slovenski tabor je v Willingen pripotoval z dobro popotnico. Nika Prevc se je z japonske turneje vrnila z rumeno majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala, naši orli pa so se izkazali na letalnici v Oberstdorfu, kjer sta se posamičnih zmag veselila Timi Zajc in Domen Prevc – drugi je bil na prvi tekmi tretji in je v skupnem seštevku poletov skupaj z Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom na prvem mestu.

Trening skakalcev