Avstrijci presenetili z izborom v prvi ekipi. Se nemotivirani finski veteran spet poslavlja?

karte smučarskih skakalcev za novo sezono

Do nove zimske sezone smučarskih skokov je še pol leta, do poletnega Granda Prixa pa še dobra dva meseca, a reprezentance že dodobra kujejo načrte za prihodnost. Avstrijci so tako v nacionalno ekipo, v kateri imajo posamezniki nekoliko drugačen tretma, uvrstili le tri skakalce, in sicer Stefana Krafta, Manuela Fettnerja in presenetljivo tudi Andreasa Koflerja, ki je zaradi bolezni izpustil celotno lansko sezono. Kaj lahko se zgodi, da bo Janne Ahonen končal kariero.

Vodstvo slovenske skakalne reprezentance je karte o sestavi ekip položilo na mizo že pred dobrima dvema tednoma (Peter Prevc, Jernej Damjan, Anže Semenič, Tilen Bartol in Domen Prevc so imena prvokategornikov, Robert Kranjec in Jurij Tepeš se selita v B-reprezentanco), zdaj so svoje kadrovske načrte predstavili tudi Avstrijci.

Ti so po skromni sezoni najprej zamenjali glavnega trenerja, Heinza Kuttina je zamenjal Andreas Felder, ki bo imel v prvi, t. i. nacionalni ekipi tri varovance. Avstrijci so med trojico uvrstili Stefana Krafta, Manuela Fettnerja in Andreasa Koflerja.

Andreas Kofler je izpustil celotno lansko sezono. Foto: Reuters Če izbor v zadnji sezoni četrtega skakalca Krafta in 27. Fetnnerja ni presenečenje, pa je Avstrijce presenetilo tretje ime. Spomnimo, Kofler je zaradi zdravstvenih težav, izkazalo se je, da gre za avtoimunsko bolezen, izpustil celotno lansko sezono. Pozimi se ni udeležil niti enega tekmovanja, zadnjič je skakal septembra lani na Kontinentalnem poletnem pokalu v Trondheimu, kjer je zasedel 28. mesto.

Severni sosedje so v drugo po kakovosti oziroma A-ekipo uvrstili sedem skakalcev, med katerimi so Clemens Aigner, Florian Altenburger, Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Daniel Huber, Manuel Poppinger in Gregor Schlierenzauer. V zadnji sezoni se je s skupnim 23. mestom najvišje znašel Hayboeck.

Ekipa Avstrije za sezono 2018/19 Nacionalna ekipa: Stefan Kraft, Manuel Fettner, Andreas Kofler Ekipa A: Clemens Aigner, Florian Altenburger, Philipp Aschenwald, Michael Hayboeck, Daniel Huber, Manuel Poppinger, Gregor Schlierenzauer

Finci imenovali trenerja, Ahonen brez motivacije

Le peščica reprezentanc je po sezoni ostala pri istem trenerju. Zamenjali so ga tudi Finci, od katerih se je poslovil Andreas Mitter. Skakalce iz dežele tisočerih jezer bo k boljšim časom poskušal popeljati nekdanji domači skakalec Lauri Hakola, ki je Mitterju pomagal kot pomočnik.

Bo Janne Ahonen še tretjič končal kariero ali bo vztrajal? Foto: Sportida

Hakola je že sestavil ekipo A in B. Prvo sestavljajo Antti Aalto, Andreas Alamommo, Jarkko Maatta in Eetu Nousiainen, v drugi pa mlajši tekmovalci. Za zdaj v nobeni ni 40-letnega finskega veterana Janneja Ahonena in 12 let mlajšega Villeja Larinta. Zna se zgoditi, da bosta oba končala profesionalni karieri skakalca.

"Z Jannejem sem večkrat govoril. Trenutno mu ni do treningov, želi se nekoliko umakniti od skokov. Nima motivacije za treninge. Na njegovo željo ga tudi ni v ekipi. Osredotoča se na svoj posel, tudi na šivanje in oblikovanje kombinezonov. Vidi se, da želi ostati v skoki. Če ne bo kot skakalec, pa morda kot proizvajalec dresov," je za televizijo YLE dejal Hakola.

Ahonen se je sicer dvakrat že poslovil od skokov. Prvič po sezoni 2007/08, drugič marca 2011. Na tekmovanja se je vrnil v letu 2013, v zadnji sezoni v svetovnem pokalu ni osvojil niti točke. Na olimpijskih igrah v Pjongčangu pa je na veliki skakalnici končal na 27. mestu.