Na Koroškem gre zares: slovenski kvalifikacijski obet je odličen

Druga izvedba silvestrske turneje bo potekala tako v Beljaku kot na Ljubnem ob Savinji. Vse skupaj se začenja na Koroškem, kjer bo ob 14.15 prva od štirih tekem.

Med 50 skakalkami je tudi vseh šest Slovenk, ki so bile uspešne v kvalifikacijah. Med deseterico so končale štiri. Ema Klinec je bila tretja, Nika Križnar četrta, Nika Prevc šesta, Urša Bogataj deveta. Na tekmo sta se uvrstili tudi 25. Maja Vtič in 30. Katra Komar.

Po vzoru moške novoletne turneje tudi skakalke tekmujejo v parih. Tekmovanje bo v prvem paru odprla Maja Vtič proti Japonki Yuki Ito, Katro Komar čaka še ena Japonka Nozomi Maruyama, Urša Bogataj se bo pomerila s Čehinjo Klaro Ulrichovo, Nika Prevc s Kanadčanko Nicole Maurer, Križnarjeva z Norvežanko Kjersti Graesli, Klinčeva pa s Finko Julio Kykkänen.

Ema Klinec je bila v kvalifikacijah najboljša Slovenka, zasedla je tretje mesto. Foto: Guliverimage

V četrtek še ena tekma v Beljaku, nato selitev na Ljubno

Po današnji tekmi bo v Beljaku v četrtek še ena, nato pa se bo karavana preselila v Slovenijo, kjer bosta na Ljubnem tekmi 31. decembra in 1. januarja, ko bo pod reflektorji znana skupna zmagovalka.

Lansko sezono ob premieri turneje na Ljubnem je zmaga pripadla Avstrijki Mariti Kramer, ki je za las ugnala najboljšo Slovenko Niko Križnar. Letos v ženskem taboru merijo na stopničke in upajo tudi, da bo sova tokrat ostala doma.

Pari s slovenskimi skakalkami: Juki Ito (Jap) – Maja Vtič

Katra Komar – Nozomi Marujama (Jap)

Klara Ulrichova (Češ) – Urša Bogataj

Nicole Maurer (Kan) – Nika Prevc

Kjersti Graesli (Nor) – Nika Križnar

Julia Kykkaenen (Fin) – Ema Klinec

Novoletna turneja, Beljak, prva tekma

