Pod Poncami še zadnje dejanje imenitne sezone

Na letalnici bratov Gorišek v Planici se zaključuje sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Trideseterico najboljših v tej zimi čakajo le še trije poleti, ob 8.30 na poskusni seriji, pa nato ob 9.30 na prvi tekmovalni. Globusi so že oddani, se pa Domen Prevc in Anže Lanišek borita za zmago v seštevku Planica 7. Rezultate spremljamo v živo.

Sezona svetovnega pokala se bo končala s posamično tekmo najboljše trideseterice. V petek sta pod Poncami najdlje letela Domen Prevc, ki je tako potrdil zmago v seštevku najboljših letalcev zime, ter Anže Lanišek. Slovenska orla sta v boju za zmago v posebnem seštevku Planica 7, kjer se lahko v boj za lovoriko vmešajo še Nemec Andreas Wellinger, Avstrijca Daniel Tschofenig in Stefan Kraft, Japonec Rjoju Kobajaši in morda še kdo, a Domen Prevc ostaja prvi favorit.

Vsi globusi so bili oddani že pred zadnjima dvema tekmama – veliki kristal Tschofenigu, mali Prevcu, globus za zmago v pokalu narodov pa Avstrijcem.

Na sobotni ekipni tekmi so bili četrti. Foto: Grega Valančič Na štartni listi je četverica Slovencev, ki je nastopila že na sobotni ekipni tekmi in osvojila tretje mesto, Lovro Kos, Timi Zajc, Prevc in Lanišek.

"Zadnji dan si želim predvsem uživati in si dokazati, da lahko tudi na zadnji tekmi sezone naredim še kakšno izboljšavo," pravi Prevc. Lanišek se kot najboljši Slovenec v svetovnem pokalu bori tudi za končno četrto mesto: "Bo, kakor bo, pomembno je, da grem gor, da skočim in uživam, potem se bomo pa borili in seštevali." Zajc pravi, da še ima rezerve. "Nekaj jih je. Ni pa to, da bi pričakoval zmago, ampak želim dvakrat poleteti proti zadnji rdeči črti." Kos pa je dejal: "Želim si malo lepše skakati kot na ekipni tekmi. Če bom naredil tri takšne skoke kot v poskusni seriji, bom več kot zadovoljen. Tam sem pokazal, da znam skočiti."

Planica, nedeljska posamična tekma: