Slovenski skakalci in nova dimenzija dela

Potem ko je Ljubo Jasnič že v nedeljo naznanil, da bo sledila menjava na mestu glavnega trenerja, se je v javnosti pojavilo tudi ime Gorazd Bertoncelj. Dva dni pozneje je Jasnič sporočil, da je Bertoncelj novi trener, čeprav je bilo sprva predvideno, da bo spregovoril dan pozneje.

Nekateri slovenski skakalci so z njim že delali v kranjskem klubu in v mladinski reprezentanci. V zadnjem obdobju je imel v mladi A-reprezentanci pod okriljem Domna Prevca, Tilna Bartola, Timija Zajca in Žigo Jelarja, ki so se proslavili v svetovnem pokalu.

"Po mojem mnenju ga še najbolje poznam"

"Po mojem mnenju ga še najbolje poznam. Od 13. leta je bil sprva dve leti, tri leta moj trener v klubu. Potem sem bil v prvi generaciji, ko je prevzel mladinsko reprezentanco. Tudi takrat sva dobro sodelovala. Upam, da bo tudi zdaj tako. Vsak upa, da bo v A-reprezentanci. Kakšni bodo kriteriji, bomo videli," je povedal Nejc Dežman. Foto: Sportida "Z njim sem zdaj dve leti. Lani sem začel v alpskem pokalu in prišel v tisti zimi v svetovni pokal, kar je velik preskok. Ima zelo dober način dela, kar se kaže na rezultatih. Njegov prihod je za nas mlade le pozitiven. Vesel sem, da bo zdaj trener. V pretekli sezoni smo trenirali z njim, na tekmah pa se priključili drugemu trenerju. Vsak trener ima svoj način dela. Če si vajen drugačnega, lahko že zelo majhna sprememba veliko spremeni," je prihod komentiral 17-letni Zajc.

V mladi reprezentanci sta z njim v preteklosti delala tudi Nejc Dežman in Anže Lanišek. "Po mojem mnenju ga še najbolje poznam. Od 13. leta je bil sprva nekaj let moj trener v klubu. Potem sem bil v prvi generaciji, ko je prevzel mladinsko reprezentanco. Tudi takrat sva dobro sodelovala. Upam, da bo tudi zdaj tako. Vsak upa, da bo v A-reprezentanci. Kakšni bodo kriteriji za uvrstitev v osrednjo ekipo, bomo videli. Nekaj rezultatov sem imel, a malo priložnosti. Bomo videli. Ne bom se metal v tla, če bom pristal v B-ekipi. Upam, da bodo stvari odprte in da boš prišel na tekmo svetovnega pokala, če boš na primer pokazal dobre skoke," pravi Dežman.

"Še vedno je strogi Berti"

"Z njim sem že delal več let v mladinski reprezentanci. Pravzaprav je zelo strog. Ima oko in drugačen pogled na skok," pravi Anže Lanišek. Foto: Vid Ponikvar Po pogovoru s trenutnim rodom mladih skakalcev je dobil povratno informacijo, da se način dela ni spremenil: "Še vedno je strogi Berti. Mislim, da to slovenska ekipa potrebuje. Morda je v zadnjih dveh, treh letih postalo malce ohlapno. Pa ne mislim nič pljuvati. Morda se nam je preveč dopuščalo. Tudi Goran je znal udariti po mizi. Ko se je šalilo, se je šalilo, ko se je resno delalo, se je resno delalo. Pri Bertiju je tako, da tako, kot reče, mora biti."

"Po eni strani je bilo pričakovano. Letos je imel odlične rezultate. Že v preteklih letih je spravil gor kar nekaj tekmovalcev, zlasti Domna, letos pa Timija, Tilna in Žigo. Izbira je bila logična," je odločitev o Janusovem nasledniku komentiral Lanišek. Na vprašanje, ali računa, da bo v A-ekipi, je odgovoril: "Težko, odvisno od kriterijev. Mislim, da bom v B-reprezentanci. Z Gorazdom sem že delal več let v mladinski reprezentanci. Pravzaprav je zelo strog. Ima oko in drugačen pogled na skoke. V mladinski ekipi morda kdaj nisem povsem razumel, kaj mi je želel povedati, ker sem bil še preveč razposajen, zato je bilo to sodelovanje malce težje. Bil sem težje vodljiv. V teh letih sem nekoliko dozorel."

Prevc: Poznam ga in ne poznam

Peter Prevc je Bertonclja že spoznal, večinoma prek dela z bratoma. Foto: Sportida Jurij Tepeš in Robert Kranjec se zavedata, da bosta morala do A-reprezentance po slabši sezoni spet priti, zato bo, kot kaže, njun trener Igor Medved, ki vodi B-reprezentanco. "Zelo težko komentiram Gorazda, ker ga ne poznam. Nikoli nisva trenirala skupaj. Tako ali tako mislim, da sem v B-ekipi. Zame je v tem trenutku bolj pomembno, kdo je trener v B-ekipi. Meni je pomembno, da se čim prej priključim A-reprezentanci. Takšen je načrt," je dejal Jurij.

"Bertija poznam zelo dolgo, saj je bil dolgo časa v našem klubu. Pred tremi, štirimi leti mi je pomagal, ko sem bil v krizi, sicer pa pričakujem, da bom v B-ekipi. Z Medvedom, ki je trener B-reprezentance, sem se v tej sezoni dobro razumel. Pomembno mi je le, da ti trenerji stojijo ob strani, ko ti ne gre. Ko ti gre, jih praktično ne potrebuješ," pravi Kranjec.

Z Bertijem je delal tudi prvi zvezdnik slovenske reprezentance Peter Prevc, večino časa pa ga je spremljal ob strani: "Poznam ga in ne poznam. Pred desetimi leti je bil moj klubski trener. Nato sem ga le spremljal prek uspehov mojih dveh bratov, s katerima je delal v mladinski reprezentanci. Zahteven trener je in to je tisto, kar vem na prvo žogo. Zadovoljen sem z izbiro. Pri sebi sem načrt za prihodnost že postavil, želje prav tako. Zdaj se morajo pogovori začeti, da jih jasno povem."