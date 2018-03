Novi trener skakalcev je Gorazd Bertoncelj

Goran Janus je dobil naslednika v Gorazdu Bertonclju. Čeprav so na Smučarski zvezi zatrdili, da bodo ime razkrili na sredini novinarski konferenci, je predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič vse skupaj prehitel in za nacionalno televizijo sporočil novico. Janus bo prevzel mesto športnega direktorja, na prvo izjavo novega glavnega moža pa bo treba počakati do konca prihodnjega tedna.

Osrednje slovenske skakalce bo v prihodnjih letih vodil Gorazd Bertoncelj. Sicer ga mora na majski seji potrditi še zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, v katerem so skakalni klubi, a ni skoraj nobene možnosti za nenaden zasuk. S tem bi dali nezaupnico svojemu predsedniku Ljubu Jasniču, tega pa so prav oni nedavno potrdili za naslednji mandat.

"Tudi Goran Janus je začel z B-ekipo, pripeljal nove skakalce, spremljanje skakalcev vse do A-reprezentance se je izkazalo za uspešno formulo," je za nacionalno televizijo dejal Ljubo Jasnič - na številne naše klice se ni oglašal -, ki je poudaril, da bo dozdajšnji trener Goran Janus opravljal funkcijo športnega direktorja skokov in nordijske kombinacije.

Gorazd Bertoncelj bo novi glavni trener reprezentance smučarjev skakalcev. Kaj menite o izbiri? Strinjam se, Bertoncelj je bil najprimernejši kandidat 57,14% +

Ne vem, o tem vprašanju nimam mnenja 27,14% +

Sem proti, primernejši bi bil kdo drug 15,71% +

Bertoncelj je treniral vse Prevčeve

In kdo sploh je Gorazd Bertoncelj? Študiral je na fakulteti za šport v Ljubljani in jo uspešno opravil. V Državni panožni nordijski center v Kranju je prišel pred sedmimi leti. Pred tem je delal tudi v kranjskem klubu, kjer je skrbel za srednje selekcije. Nadzor nad tistimi najboljšimi je imel takrat Jani Grilc, ki bo po novem trener mladinskih skakalcev.

Bertoncelj je že treniral z vsemi tremi brati Prevc. Najdlje je bil z Domnom, ki pa je med sezono odšel k Janusovi ekipi. Foto: Grega Valančič/Sportida V zadnjih letih so mu zaupali delo z nadarjenimi slovenskimi skakalci, s katerimi se je veselil tudi dveh ekipnih medalj na svetovnih prvenstvih. Domen Prevc, Tilen Bartol, Timi Zajc, Žiga Jelar so med drugimi v zadnjih letih trenirali z njim in vsi so se izkazali v svetovnem pokalu. Nekaj časa je delal tudi s Petrom in Cenetom Prevcem.

Na njegovo izjavo bo treba počakati do konca prihodnjega tedna, ko se vrne z dopusta. V primerjavi z Ljubom Jasničem se bo on zagotovo držal tega, kar so se z odgovornimi dogovorili.

B-reprezentanco bo še naprej vodil Igor Medved, spremembe pa ne bo niti v ženski reprezentanci, na čelu katere ostaja Stane Baloh.