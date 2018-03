Dvojna merila Ljuba Jasniča

Komentar

V vsega treh dneh si je Ljubo Jasnič, ki opravlja funkcijo predsednika zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo, privoščil napake, ki odmevajo na sončni strani Alp. Pod njih se mora podpisati tudi Smučarska zveza Slovenije, ki v celotni zgodbi ne kaže usklajenosti.

Po planiškem prazniku se ni pričakovalo, da se bo praktično pet minut po koncu skakalnega konca tedna že govorilo o dejanski zamenjavi Gorana Janusa. Normalen potek dogodkov bi bil, da bi se predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič najprej sestal z njim. Nato bi na novinarski konferenci v naslednjih dneh podal izjavo, da išče njegovega naslednika ter na njej naznanil, da mu bo namenil drugo funkcijo znotraj skokov. Na veličasten način, kot si je Janus za vse dosežke zaslužil.

Očitno mu je ušlo z jezika v najbolj neprimernem trenutku, ko se je v prostoru ob Letalnici bratov Gorišek pogovarjal z novinarji, čeprav je potem v torek na televiziji ob prisotnosti Janusa samega sebe in morda še koga prepričeval, da pred Planico in po njej nikdar ni rekel, da Goran s trenerskega mesta dejansko odhaja. Pa vendarle je zamenjavo izpeljal ekspresno. V dveh dneh.

Že v nedeljo je namreč napovedal, da bo v sredo ali četrtek na novinarski konferenci prišel na plano z imeni. Govoril je o treh kandidatih, da bo z njimi v ponedeljek in torek opravil pogovore, in tudi o tem, da ni tujec ...

V ponedeljek je nato zunanji sodelavec za odnose z javnostmi na SZS Tomi Trbovc poslal sporočilo medijem in v njem v imenu naše krovne smučarske organizacije prosil sedmo silo za razumevanje pri (ne)komunikaciji glavnih akterjev. "Na sredinem dogodku bo tudi novinarska konferenca predsednika Zbora in Odbora za smučarske skoke in NK, kjer bo predstavil informacijo o predlogu kadrovskih rešitev vodenja posameznih ekip v skokih in NK za naslednje olimpijsko obdobje. Do takrat s strani strokovnega vodstva panoge sogovorniki za izjave ne bodo na voljo. Hvala za razumevanje in se vidimo v sredo," je zapisal v imenu SZS.

Za razliko od kandidatov se Ljubo Jasnič kot šef nordijske družine tega dogovora ni držal. Očitno je podlegel pritiskom nacionalne televizije, ki je po nedeljskem dnevu na vsak način hotela prva razkriti tako želeno informacijo. Dan pred novinarsko konferenco je tako prekinil "silenzio stampa" in obelodanil novico o prihodu Gorazda Bertonclja na čelo A-reprezentance. Prav tako je dal vedeti, da bo Janus po novem opravljal funkcijo športnega direktorja, spregovoril pa je tudi o drugih kadrovskih rešitvah pri skokih. Zakaj je potem sklicana novinarska konferenca in to pred očmi enega od glavnih pokroviteljev, če je že vse obelodanil? Jasnič se na naše klice včeraj pričakovano ni oglasil, kar pa se tako ali tako ni zgodilo prvič.

Vnovič se je pokazalo, da pri SZS niso usklajeni glede načina komuniciranja, ki je bilo zgrešeno. Jasnič, ki bi pri vseh teh izkušnjah moral imeti ogromno načelnosti, se ni držal dogovorov in usmeritev PR SZS ter s tem pokazal nespoštljivost do svojih ljudi. Hkrati je preostale medije vrgel v koš za smeti. Dvojna merila in šumi v komunikaciji znotraj ustroja mečejo slabo luč na celotno Smučarsko zvezo Slovenije, ki je vendarle vrh celotne piramide in povrhu vsega največja in najbogatejša zveza v naši državi.