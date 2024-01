Slovenke na Japonskem pričakal neljub zaplet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska reprezentanca se je po zadnjih uspešnih nastopih, blestela je zlasti serijska zmagovalka Nika Prevc, na Japonsko, naslednjo postojanko tekem svetovnega pokala, podala zelo dobre volje. Nasmeh pa je po prihodu v deželo vzhajajočega sonca izginil z obrazov. Slovenke so namreč ostale brez vse opreme in prtljage.

Ženska karavana v smučarskih skokih se seli na Japonsko, kjer naj bi se najboljše tekmovalke na svetu konec tedna potegovale za nove točke svetovnega pokala. Izvedba tekme pa se je nepričakovano znašla pod vprašajem. Več ekip, med njimi tudi slovenska, je po prihodu na Japonsko namreč ugotovilo, da so pripotovale brez opreme in prtljage.

''V tem trenutku aktivno sodelujemo z letalskimi družbami in agencijo, ter FIS, da bi zaplet čim prej rešili. Ker se je podobno zgodilo tudi nekaterim drugim ekipam, bomo FIS zaprosili za prestavitev kvalifikacij, v kolikor oprema in prtljaga ne bosta prej dostavljeni,'' je sporočil Tomi Trbovc, zunanji sodelovalec za odnose z javnostmi pri Smučarski zvezi Slovenije in dodal, kako bo javnost obveščena o nadaljnjem dogajanju takoj, ko bo na voljo več informacij.