Kako mlade športnike pripraviti na vstop v medijski svet?

Preverili smo, kako v slovenskem športnem okolju mlade športnike pripravljajo na nastopanje pred kamerami in mikrofoni. Kdaj začeti, kaj je ključno, kako se lotiti vključevanja mladih upov v medijske obveznosti. Za odgovore smo se ob zadnjih uspehih Nike Prevc obrnili na Smučarsko zvezo Slovenije (SZS), športno agencijo Proelium in ekipo Team11, ki združuje in povezuje strokovnjake različnih področij z namenom izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja in psihoterapije na področju vrhunskega in rekreativnega športa.

Zgodba se ponavlja. Smučarski skakalci in skakalke na obraze Slovencev ob koncih tedna že vrsto let rišejo nasmehe in tudi v novi sezoni skrbijo za prisotnost slovenske nordijske družine na zmagovalnem odru.

Pod močnimi soji žarometov se je v zadnjem mesecu znašla komaj 18-letna Nika Prevc, ki je sredi decembra v Engelbergu skočila do premierne zmage svetovnega pokala. Na zadnjih petih preizkušnjah je kar štirikrat stala na najvišji stopnički, postala skupna zmagovalka nemške turneje dveh večerov, pred dnevi pa v Beljaku oblekla posebno opravo, rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

Zaščita mladih pred zunanjimi vplivi

Z uspehi so razumljivo prišle tudi dodatne medijske obveznosti. Na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so že večkrat poudarili, da jih je preteklost naučila, da je treba biti pri mladih športnikih še posebej previden in jih znati deloma zaščititi pred zunanjimi vibracijami, medijskim navalom, željami oglaševalcev …

Pri (naj)mlajših članih A-reprezentance tako po besedah predstavnika za odnose z javnostmi Tomija Trbovca po pogovoru s starši, trenerji, športnikom in s strokovnim štabom sprva uvedejo neke vrste mehke različice pojavljanja v javnosti. Nič drugače ni bilo v Nikinem primeru, ki je medijski vrvež spremljala že ob uspehih starejših bratov.

"Sprva je bila prisotna na novinarskih konferencah, kjer je dobila na primer zgolj eno vprašanje. Prvo leto sem vedno stal ob njej in vas novinarje lepo prosil, da končate, ko se mi je zdelo, da je morda za njo že preveč." Foto: www.alesfevzer.com

Sistematični koraki

Prevčeva je na najvišjo tekmovalno raven, svetovni pokal, vstopila z zgolj 16 leti in pol. "Ljudje, ki delajo s športniki, najbolje vedo, kako se tega lotiti. Ko športnik začne tekmovati v A-reprezentanci, se poskušamo pogovoriti tudi s starši. Sam sem z Nikinim očetom (Božidarjem Prevcem, op. a.) govoril že, ko je njegova hči šele prihajala v ta svet, ko še ni imela svojih članskih uspehov. Takrat sva se pogovorila, na kakšen način, kako vse skupaj zapeljati. Vsakemu posamezniku se prilagajamo. Tako kot smo na primer naredili pri Domnu Prevcu, ko smo prvo leto omejevali izjave in je bilo na začetku vse skupaj precej kontrolirano. Podobno sistematično je šlo pri Niki.

Sprva je bila prisotna na novinarskih konferencah, kjer je dobila na primer zgolj eno vprašanje. Prvo leto sem vedno stal ob njej in vas novinarje lepo prosil, da končate, ko se mi je zdelo, da je morda za njo že preveč. Eno leto sva delala tako, zdaj pa smo jo nekajkrat pustili, da je sama videla, kako stvari delujejo, da vztraja, dokler na novinarski konferenci vztrajate z vprašanji tudi vi," nam je o stopnjevanju medijskega pojavljanja Prevčeve dejal Trbovc.

Nikin najstarejši brat Peter v pogovoru z novinarji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po uspehih brata vpeljali določene ukrepe

Ob tem je poudaril, da so bili v času, ko je prevladoval Peter Prevc, pritiski ogromni, zato so vpeljali določene ukrepe, ki so v veljavi še danes: "Ti ukrepi ne omogočajo neposrednega dostopa do športnika. Stvari so nadzorovane. Izjave so tako mogoče na tekmi v mešani coni in na novinarskih konferencah. S tem smo športnikom, ki imajo zelo kompaktno sezono, omogočili, da se osredotočijo na svoje delo in da vsaj en teden ali pa vsaj nekaj dni vnaprej vedo, kdaj bo novinarska konferenca, kakšna je tema, o čem se bo govorilo ..."

Vsak človek je drugačen, potrebne so izkušnje

Kaj pa, ko mora športnik pred mikrofon in kamero le nekaj minut po zmagi, kar je v zadnjih tednih na lastni koži pogosto občutila Nika Prevc in dokazala, da raje govori na skakalnici?

Trbovc ob tem izpostavlja pomembnost spoštovanja dejstva, da je vsak človek drugačen – nekateri so bolj zgovorni, drugi manj –, predvsem pa tega, da se tekmovalec največ nauči z meseci, leti prakse. Tomi Trbovc v družbi Petra Prevca. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Te stvari je težko natrenirati. Na smučarski zvezi sem že 20 let in lahko povem, da športniku največ dajo izkušnje. Te so še kako pomembne. Tudi Nika bo z leti postala zgovornejša. Da, morda je res malo bolj zadržana, je pa morda zato bolj navihana, a javnost tega ne ve. Moram reči, da jaz, ki sem redno zraven, na vseh novinarskih konferencah, pri Niki že vidim napredek. Razumem, da javnost tega ne vidi, a sam ga," pravi naš sogovornik in dodaja, da korak naprej v njenem javnem nastopanju vidi predvsem pri tem, "da je malo bolj sproščena, kar je tudi logično, saj, ponavljam, to prinesejo izkušnje."

Opazil sem, da športniki v smislu medijskega komuniciranja odrastejo takrat, ko odrastejo njihovi uspehi. Lahko bi našteval številne slovenske športnike, ki so postali vse bolj suvereni v medijih takrat, ko so "odrasli" njihovi uspehi. Takrat pride do preloma. Seveda pa tisto malenkost, piko na i, doda še osebna karizma.

Foto: Guliverimage

"To vprašanje mora rešiti stroka, ne javnost in mediji"

Trbovc poudarja, da bodo Prevčevi na področju javnega nastopanja v prihodnosti zagotovo pomagali.

"Naloga SZS je, da športnikom na različnih področjih, kjer se pojavi primanjkljaj, pomaga narediti dodaten korak. Pri športu ne gre zgolj za športni del, treninge, tekme, regeneracijo, pač pa za celostno sliko, v katero spadajo tudi preostale stvari, ne nazadnje tudi finance, računovodstvo, davki. Na vseh teh področjih imamo možnost pomagati, predlagati, kako bi se stvari izboljšale.

Niki bomo pomagali na določene načine, a kakšne drame tukaj ne bomo delali. Treba se je zavedati, da je tekmovalni proces v teh zimskih mesecih zelo zgoščen, sredi sezone ob največji tekmovalni obremenitvi ni lahko. Vprašanje je, do kod lahko mi obremenimo nekoga, ki je trenutno v vrhunski formi. To je vprašanje, ki ga mora rešiti stroka. Ne javnost ne mediji, ampak stroka v sodelovanju z vsemi podpornimi členi, ki spadajo zraven. Pripravljamo določene stvari, ki ji bodo malce olajšale stvari v bližnji prihodnosti, a gre za stvar posezonskih aktivnostih, ki ji bodo omogočile, da si bo do prihodnje sezone nabrala še dodatno znanje. O tem ne dvomim, saj je zelo študiozna."

Jan Ternjak: Športnike po eni strani želimo zaščititi in jih razbremeniti, po drugi strani pa želimo, da mediji dobijo to, kar potrebujejo.

O uvajanju športnikov v svet medijskega pojavljanja smo se pogovarjali tudi z Janom Ternjakom, direktorjem športne agencije Proelium, kjer mlade športnike na medijske obveznosti začnejo pripravljati že pri 13 oz. 14 letih.

Kako v vaši agenciji športnike pripravljate na pojavljanje v medijih? V 12 letih, kolikor sem kot športni novinar in športni urednik deloval na radiu in televiziji, sem iz prve roke spoznaval, kaj mediji od športnikov potrebujejo, zdaj pa sem na drugi strani, kjer vrhunskim športnikom pomagamo. Športnike po eni strani želimo zaščititi in jih razbremeniti, po drugi strani pa želimo, da mediji dobijo to, kar potrebujejo. Jan Ternjak in Marcos Tavares Foto: Mediaspeed Športnike na pojavljanje v medijih pripravljamo na Mastercard Športni akademiji, kjer vsako leto izobražujemo športnike iz celotne Slovenije, in to na vseh področjih, ki so pomembna za njihov uspeh. Eno izmed teh je tudi "Moj prvi intervju". Gre za sklop vsebin, v katerem športnikom podamo prve smernice glede intervjujev. Kaj je pri intervjujih pomembno, kako odgovarjati, kako se odzvati na določene teme ... Seveda se iz teorije nato preselimo v prakso. Na delavnicah v živo s športniki opravimo nekaj intervjujev in nato še predstavitvenega prek našega portala. Z leti to postane trening. Tudi pri pojavljanju v medijih je tako. Zdaj sem se dotaknil predvsem standardnih medijev (radio, televizija, časopis), moram pa izpostaviti tudi pojavljanje v medijih oziroma odnose z javnostmi, pri čemer ne gre samo za intervju. Gre za zelo širok pojem, za celotno komunikacijo z javnostmi. Sem spada tudi komunikacija prek družbenih omrežij, komunikacija z navijači, sodniki, strokovnimi delavci ... Tudi to je ena od stvari, ki jih želimo predati našim mladim športnikom. Kdaj so športniki pripravljeni na spoznavanje predstavljanja v medijih? Ali glede tega obstajajo kakšne starostne omejitve? Na primer polnoletnost, kot to velja ponekod v tujini. Ali gre zgolj za stvar osebne zrelosti? Pri nas uvodne korake, kar zadeva intervjuje in pojavljanje v medijih, delamo pri 13, 14 letih. Ko športnike vprašamo, ali že imajo kakšne izkušnje z mediji pri teh letih, pogosto dobimo odgovor, da so na tekmah že dobili vprašanje ali dve. Tudi na družbenih omrežjih se športniki pojavljajo pri podobni starosti. "Spomnim se, ko sem pri 15 letih na radiu slišal enega izmed prvih intervjujev odbojkarja Roka Možiča. V živo je bil gost na radiu in pogovor je bil praktično brezhiben." Foto: Grega Valančič/Sportida Seveda je pomembna tudi osebna zrelost. Nekateri prej osvojijo komunikacijo, drugi kasneje. Spomnim se, ko sem pri 15 letih na radiu slišal enega izmed prvih intervjujev odbojkarja Roka Možiča. V živo je bil gost na radiu in pogovor je bil praktično brezhiben. Kot da se je rodil tudi s tem darom. Ne glede na to smo Roka v zadnjih letih še dodatno usmerjali tudi na tem področju, tako da postaja še bolj suveren. Z nekaterimi športniki je na tem področju manj dela, z drugimi več, na koncu pa je vedno tako, da vaja dela mojstra. Kako pomembno se vam zdi, da mladi športniki v svet medijske izpostavljenosti vstopajo postopoma in na to pripravljeni? Kaj se vam zdi pri tem še posebej ključno? Najprej bi rad izpostavil, da ne moremo pričakovati od športnikov, da bodo pripravljeni na medijsko izpostavljenost in odnose z javnostmi, če jih v tej smeri nihče ne izobrazi. Ključno je torej to, da jih izobrazimo tudi na tem področju. Da se jih usmerja na vseh področjih. Intervjuji, komunikacija, pojavljanja na družbenih omrežjih ... Ko izobražujemo mlade športnike, jih vedno želimo naučiti, da je tudi to del celote. Velikokrat je tako, da nekdo z nastopom pred kamero in z dobro komunikacijo postane še samozavestnejši, kar se odraža tudi na terenu. Na to, da postaneš vrhunski športnik, vpliva izjemno veliko dejavnikov. No, verjamem, da je tudi to en pomemben del, ki na koncu prispeva in loči dobre od vrhunskih.

Medijsko zanimanje za najboljšo športno plezalko Janjo Garnbret je ogromno. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Team11: Element pojavljanja v medijih je le eden od kamenčkov v mozaiku

Tudi v ekipi Team11, kjer strokovnjaki z različnih področij sodelujejo z več kot 150 športniki iz osmih držav, iz različnih starostnih skupin, od najmlajših do najboljših športnikov sveta, se zavedajo pomena pojavljanja športnikov v medijih.

"Element pojavljanja v medijih je le eden od kamenčkov v mozaiku, ki jih je treba sestaviti za doseganje zastavljenih ciljev, česar se športniki, s katerimi sodelujemo, še kako dobro zavedajo," so zapisali v odgovoru za Sportal. Team11 na področju medijske podpore sodeluje s strokovnjaki iz Slovenije in tujine, odvisno od tega, kaj posamezni športnik v danih okoliščinah potrebuje.