Naj Nika Prevc naredi svoje, za ostalo je še čas

Svet smučarskih skokov je očaran nad močjo le 18-letne nadarjene Nike Prevc. Sodeč po njenem karakterju in odločnosti sledi korakom svojega brata Petra, ki je že prej oblikoval svojo pot do svetovnih vrhov in se veselil številnih lovorik. A se navkljub vsemu dobremu iščejo njene pomanjkljivosti – žal ne pri njenih nastopih na skakalnici, ampak pri pogovorih s sedmo silo. Pustimo času čas, da se tudi tam sprosti tako kot na skakalnici. Sprostil se je tudi njen brat Peter in marsikateri drugi športni zvezdnik.

Nika Prevc je zasijala v polnem sijaju in je v zadnjem obdobju v središču pozornosti. Na skakalnicah blesti, je korak pred konkurenco. Pohvali se lahko s štirimi zmagami na zadnjih petih tekmah. In to z veliko razliko. V Beljaku je denimo vse pustila za seboj za več kot 20 točk, kar je pokazatelj njene odlične forme, s katero je poletela do rumene majice vodilne v svetovnem pokalu.

Če je povsem sproščena na skakalnici in se, ko že po prvi seriji vodi, ne ustraši izziva, pa ima težave po koncu svojih nastopov, ko se sooča z izzivi komuniciranja z mediji. In o tem se v zadnjem obdobju veliko razpreda. Preveč. Vendarle je treba vzeti v obzir, da s tem nima izkušenj, je še mlada in potrebuje čas tudi za tovrsten razvoj. Verjeli ali ne, njen brat Peter Prevc je bil ob začetku kariere prav tako zadržan. Spomnim se, ko me je takrat še golobradi Peter po eni izmed tekem prosil, če mi lahko odgovori na vprašanja prek elektronske pošte, ker mu je tako lažje. Jasno je, da se je ugodilo njegovi prošnji. Pa poglejte, kako zdaj govori. Zvezdnik smučarskih skokov Rjoju Kobajaši je v velikem slogu osvojil novoletno turnejo, a pri svojih 27 letih sploh ni zgovoren. Vendar s svojimi predstavami izžareva posebno energijo, karizmo in ima ob sebi veliko število navijačev. Pa se nihče ne obregne ob njegov način komunikacije.

Če gremo širše, Luka Dončić celo do 18 leta ni dajal izjav pri Real Madridu, prav tako ne Ricky Rubio, ki je veljal za španski biser. Tudi košarkarski zvezdnik Goran Dragić, ki se poslavlja od profesionalne poti, na začetku ni veliko govoril. In kako je zdaj? Povsem drugačen obraz, kajti tudi učenje nastopanja pred javnostjo in mediji je proces. Kot so dolg proces treningi in tekme vsakega športnika in športnice na poti do dobrih rezultatov.

Nika je morala denimo veliko preskakati, da je prišla do teh zmag. In kaj lahko vsi deležniki zdaj naredimo? Novinarji še naprej opravljamo svoje poslanstvo, jo sprašujemo, gledalci uživajo ob njenih nastopih na skakalnicah širom sveta, ekipa Smučarske zveze Slovenije (predvsem vodja za stike z javnostjo Tomi Trbovc in partnerji zveze) pa je ključna pri usmerjanju njene poti, da se bo lažje razvijala tudi v komunikaciji z mediji. Zagotovo vedo, kako usmeriti njeno pot, da ji bo lažje.

V tem trenutku je pomembno, da je sproščena na vrhu skakalnice, kar marsikdo navkljub svojim izkušnjam ni. Tudi sproščenost pred kamerami in diktafoni bo nekoč prišla na vrsto, zato je treba pustiti času čas.

Peter Prevc je prav tako potreboval čas, da se je sprostil pred kamerami. Foto: Guliverimage

Veselimo se raje dosežkov naših športnikov. Nekateri bodo ob uspehih povedali več, drugi manj, toda na koncu štejejo rezultati, ki prinašajo veselje vsem.

Dejstvo je, da bi lahko ob takšnem nadaljevanju Nika nasledila brata Petra, ki je v sanjski sezoni 2015/16 osvojil svetovni pokal. Za zdaj je torej pri štirih zmagah in le za eno posamično zmaga zaostaja za Niko Križnar, ki je pri številki pet – ob Petru Prevcu in Primožu Peterki pa se kot edina Slovenka lahko pohvali z naslovom najboljše v svetovnem pokalu. Trenutno ima Nika 83 točk naskoka pred drugouvrščeno Francozinjo Josephine Pagnier, ki po odličnem vstopu v zimo popušča.

A ne bodimo požrešni, saj je sezona še dolga, je pa resnica, da je 18-letna Nika že zdaj naredila ogromen del posla v tej sezoni. Predvsem veseli dejstvo, da se ne ustraši izziva, kar veliko pove o njenem odločnem koraku na skakalnicah.

Smučarski skoki so torej v zadnjih dveh tednih nedvomno prinesli veliko veselja v slovenske domove, a ne le zaradi mlade Nike Prevc in Nike Križnar, ki je bila tretja v Beljaku. Tudi fantje so dosegli izjemne uspehe. Anže Lanišek je slavil prestižno zmago v Garmisch-Partenkirchnu na novega leta dan, odličen tretji je bil še v Bischofshofnu. Slovenci so se dobro odrezali tudi v skupnem seštevku novoletne turneje, kjer so se trije uvrstili med najboljšo deseterico. Lovro Kos, ki se že lep čas spogleduje z odrom za zmagovalce, je bil sedmi, Timi Zajc deseti, v dobri formi pa je tudi Peter Prevc, ki je imel smolo le v Innsbrucku, sicer bi bil tudi sam med najboljšo deseterico.

Anže Lanišek je v dobri formi. Foto: Guliverimage

V luči prihajajočega svetovnega prvenstva v poletih, ki ga bo konec januarja gostil Kulm – tam je najstarejši od otrok v družini Prevc leta 2016 že prišel do naslova svetovnega prvaka – so obeti dobri, saj so slovenski orli znani kot dobri letalci.

Zaradi vseh naštetih dejstev se lahko torej navijači veselijo prihodnjih treh mesecev, saj bi se ob takšnem nadaljevanju lahko porodilo še kaj lepega. V vsakem primeru pa se bodo navijači veselili konec marca na planiškem prazniku ob izteku Letalnice bratov Gorišek, kjer naši orli tradicionalno dobro nastopajo in razveseljujejo.