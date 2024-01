Obeta se hud boj za zlatega orla. Kam lahko posežejo Slovenci?

V kvalifikacijah se je med petim in sedmim mestom zvrstila trojica - Anže Lanišek, Peter Prevc, ki je s 140 metri dosegel najdaljšo daljavo kvalifikacij, in Lovro Kos. Timi Zajc je bil 13., Domen Prevc pa 39.

V boju za zlatega orla in skupno zmago na prestižni turneji štirih skakalnic sta ostala praktično le še dva skakalca. Rjoju Kobajaši ima le okrog 2,5 metra in 4,8 točke prednosti pred Andreasom Wellingerjem. Ta je bil v kvalifikacijah deveti in se še vedno nadeja, da bi kot prvi Nemec po Svenu Hannawaldu in letu 2002 osvojil skupno zmago.

Na šestem mestu je lani skupno tretji Lanišek, a že več kot 50 točk za Kobajašijem, sedmi Kos, deveti pa Zajc.

V prvi seriji na izpadanje se bo Lanišek pomeril s Švicarjem Simonom Ammannom, štirikratnim olimpijskim zmagovalcem, Peter Prevc z Ukrajincem Jevgenom Marušjakom, Kos s Švicarjem Remom Imhofom, Zajc s Fincem Eetujem Nousiainenom, Domen Prevc pa z Japoncem Renom Nikaidom.

Smučarski skoki, Bischofshofen (M):

Seštevek turneje (3/4):



1. Rjoju Kobajaši 857,6 točke

2. Andeas Wellinger 852,8

3. Jan Horl 834

4. Stefan Kraft 823,8

5. Michael Hayboeck 809

6. Anže Lanišek 807,3

7. Lovro Kos 805,1

9. Timi Zajc 783,6

...

21. Peter Prevc 661,7

29. Domen Prevc 476,2

