Robert Hrgota se je odločil za spremembo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski skakalci bodo sezono svetovnega pokala konec tedna nadaljevali z novoustanovljeno poljsko turnejo, ki prinaša pet tekem na treh prizoriščih. V slovenski reprezentanci bo prišlo do ene spremembe v ekipi, saj bo v Wisli in Ščirku Domna Prevca zamenjal Žak Mogel, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.