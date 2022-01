Shiffrinovi zmaga, Vlhovi globus, Ana Bucik v finalu močno napredovala

Specialistke za tehnični disciplini so se iz Kranjske Gore preselile v Avstrijo, natančneje v Schladming, kjer je na slalomskem spektaklu pod žarometi zmagala Amričanka Mikaela Shifrin. Slovakinja Petra Vlhova je bila druga, je pa že osvojila mali kristalni globus za zmago v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Edina slovenska finalistka Ana Bucik, Primorka, ki je v nedeljo s petim mestom vknjižila slalomski rezultat kariere, je z 20. mesta po prvi vožnji napreodvala na končno 12. Neja Dvornik, Meta Hrovat in Anja Oplotnik so bile prepočasne za finale, tekmo so končale na 34., 41. in 53. mestu.