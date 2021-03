Avstrijsko-ruska veselica na Rogli, polom Slovencev na domačem SP

Avstrijec Karl že petič na svetovnem prestolu

Avstrijec Benjamin Karl že dolgo piše zgodovino alpskega deskanja. Foto: Reuters V finale sta se v konkurenci alpskih deskark v paralelnem slalomu uvrstili Rusinja Sofija Nadiršina in Nemka Ramona Theresia Hofmeister, nato pa je bila najhitrejša Rusinja in postala nova svetovna prvakinja. Da je Nemčija v paralelnem slalomu osvojila dve medalji, je poskrbela Selina Jörg, ki je v boju za tretje mesto premagala Kanadčanko Megan Farrell, največje presenečenje današnjega dne. Naslova svetovne prvakinje tako ni ubranila Švicarka Julie Zogg.

V moški konkurenci, kjer so v kvalifikacijah obstali vsi štirje Slovenci, sta se v finale prebila Avstrijca Benjamin Karl in Andreas Prommegger. V sklepnem dejanju svetovnega prvenstva na Rogli je Karl premagal rojaka in že petič postal svetovni prvak. Za tretje mesto sta se v ruskem spopadu pomerila Dmitrij Loginov in Andrej Sobolev. Loginov, ki je bil v ponedeljek najboljši v paralelnem veleslalomu, je bil po hudem boju boljši od rojaka in tako v slalomu kjer je branil naslov svetovnega prvaka, osvojil bronasto medaljo.