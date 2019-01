Pri Petru Prevcu sta dve težavi, a je optimist

Kar nekaj šampionov iz sveta smučarskih skokov se ubada s tem, kako priti nazaj na vrh, kjer so nekoč že bili. Med njimi je tudi naš skakalni junak Peter Prevc, ki se bo vrnil v karavano najboljših, ko bodo njegovi skoki konstantni. "Verjamem v Petra, ker je motiviran. Vsi moramo razumeti, za kaj gre, in ne smemo pritiskati nanj. Čas in pravilen trening bosta naredila svoje," poudarja skakalni trener Jani Grilc.

Operacija gležnja aprila lani je imela pri Petru Prevcu dodatne razsežnosti. Sprva ni kazalo, da se bo vse skupaj tako zapletlo, a je prišla bakterija, ki je njegovo pot priprav na novo sezono povsem spremenila. Vse poletje, v katerem skakalci trenirajo za zimo, je bil na rehabilitacijskih tirnicah.

Med najboljše se je vrnil decembra v Engelbergu, nakazal spodbudno raven skakanja, nato pa se je začelo zapletati. Težave na skakalnici so opazili tudi laiki, saj je našega skakalnega šampiona takoj po odrivu z mize vidno zavrtelo v zraku.

Prestižno novoletno turnejo, ki jo je osvojil leta 2016, je zaradi tega predčasno izpustil. Treniral je do Predazza, kjer sta bili pretekli konec tedna dve tekmi. V kraju, kjer je leta 2013 osvojil srebrno medaljo na večji in bronasto na manjši napravi, mu prav tako ni šlo tako, kot si je zamislil.

Pomanjkanje skokov in slaba gibljivost gležnja

"Težavi sta dve. Peter ima 500 skokov manj od drugih. Druga težava je, da je treba vse prilagajati gležnju, ker je en bolj gibljiv kot drugi." Foto: Sportida Skupaj s strokovnim štabom se je zato odločil, da se bo posvetil treningom. "Težavi sta dve. Peter ima 500 skokov manj od drugih. Druga težava je, da je treba vse prilagajati gležnju, ker je en bolj gibljiv kot drugi. Spraviti ju moramo v sorazmerje. Levi gleženj je bolj gibljiv. Dokler ne bosta enaka, mora trenirati in slediti vajam. Potrebuje določeno obdobje, da se bo to uredilo. Pravilen trening je tisto, kar je za Petra zdaj najpomembnejše," poudarja Jani Grilc, ki je bil do lani pomočnik Gorana Janusa v slovenski A-reprezentanci.

Zdaj dela tako z mlado A-reprezentanco kakor tudi s člani A-reprezentance, zlasti tistimi, ki imajo težave pri skakanju. Prav on bo pomagal najstarejšemu od bratov Prevc, da se bo spet vrnil med skakalno elito.

"Peter je fizično sicer dobro pripravljen, težava pa je v kinestetiki, ki nastane zaradi asimetrije. Pomanjkanje skokov se pozna. Ker gleženj še ni tako gibljiv, sledi asimetričen počep, kar mu je nagajalo. Stvari bomo morali spremljati in se prilagajati s programom, da se mu optimalno pomaga. Poškodba gležnja je zelo velika težava, ker potem ni pravega ravnotežja naprej, nazaj, sledi pa še asimetrija pri počepu. Stabilizirati moramo počep, da bo normalno začel let, v katerem so bile potem tudi težave," poudarja Grilc.

Optimist, ker je Peter motiviran

"Peter verjame, da se bo vrnil. Vsi moramo razumeti, za kaj gre, in nanj ne smemo pritiskati. Čas in pravilen trening bosta naredila svoje." Foto: Vid Ponikvar A Peter ni edini od zvezdnikov skakanja, ki se ubada s težavami. Gregor Schlierenzauer ni imel poleti nobenih težav, a tudi v tej zimi ne more najti priključka z najboljšimi. Pred leti je bil prvo ime skakanja, še vedno pa je tisti, ki ima največ zmag v svetovnem pokalu (53). Severin Freund je imel dve operaciji kolena in se v tej sezoni vrnil med najboljše skakalce, a njegovi skoki in rezultati niso takšni, kot jih je vajen.

Tudi Norvežan Daniel Andre Tande ima kopico preglavic, potem ko je tako kot Peter izpustil večino priprav na zimo. Pri njem je bila bolezen tista, ki ga je oddaljila, davek pa plačuje zdaj.

Pri slovenskem skakalcu bodo podrobneje spremljali in analizirali potek treninga in njegovih skokov. Dva tedna ga verjetno ne bomo videli na delu. Ključno je, kot poudarja Grilc, da začne konstantno skakati: "Ne sme se mu ob zamenjavi skakalnic porušiti sistem. Stabilno mora skakati. Sicer je pred tem že skakal dobro in bil tako dober kot naši najboljši. Tudi v Engelbergu je začel v pravi smeri. Ko je zamenjal skakalnico in zato, ker zaletna smučina ni bila optimalna, ga je začelo zamikati. To je za glavo težko. Optimist sem, ker je Peter motiviran. Verjame, da se bo vrnil. Vsi moramo razumeti, za kaj gre, in nanj ne smemo pritiskati. Čas in pravilen trening bosta naredila svoje."

"Domen se bo moral malce bolj disciplinirati"

"Mladi skakalci morajo dobiti nekaj zaušnic, da gredo potem naprej. To ni nič novega. Pomembno je, da smo pri stvareh potrpežljivi in te mlade usmerjamo v pravo smer." Foto: Sportida Težave pa je imel na novoletni turneji tudi njegov mlajši brat Domen, ki se je prav tako vrnil v domovino po tekmi v Garmisch-Partenkirchnu. Štirinajst dni je treniral, svojo pripravljenost pa bo spet preizkusil ta konec tedna v Zakopanah na Poljskem.

"Domen kot vsako sezono skače v intervalih. Prazen je bil, ni bilo tiste eksplozivnosti. Ni bilo smiselno, da bi vztrajal na tekmah, ker ni bilo skočnosti. Zdaj je zadeve kar uredil, ima pa malce preveč nihanj. To je stalnica. Določenih stvari se bo moral bolj držati. Vse bo moral prilagajati sebi, od regeneracije do zdravstvenega stanja. Na vseh področjih. Malce bolj se bo moral disciplinirati. Ko se telo fanta razvije v moško telo, se moraš prilagoditi. Večina fantov mora paziti na težo. Vse stvari morajo biti prilagojene telesu. Mislim, da bi morali pri skokih BMI (indeks telesne mase, op. a.) še dvigniti, da se skakalci s tem ne bi ukvarjali," poudarja Grilc.

Tudi pri Domnu je optimist, poudarja pa, da bo potreboval še kakšno leto, da bo dozorel. "Mladi skakalci morajo dobiti nekaj zaušnic, da gredo potem naprej. To ni nič novega. Pomembno je, da smo pri stvareh potrpežljivi in te mlade usmerjamo v pravo smer," je o mlajšem Prevcu še dejal Grilc, ki bo imel ob Petru Prevcu na treningu tudi Roberta Kranjca. Ta je imel pred kratkim težave s hrbtom.