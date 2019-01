Kubacki do premierne zmage, Slovenci skromni, Prevc se bo vrnil, ko bo pripravljen

Zmagovalec druge tekme v Predazzu je Poljak Dawid Kubacki, ki slavi premierno zmago v svetovnem pokalu. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Avstrijec Stefan Kraft in rojak Kamil Stoch. Serijski zmagovalec Rjoju Kobajaši je lovil rekordno sedmo zaporedno zmago, a po drugem mestu po prvi seriji končal šele na sedmem mestu. Do točk trije Slovenci, najvišje je bil Anže Semenič, na 15. mestu. Peter Prevc, ki se ni uvrstil v finale, bo do nadaljnjega treniral v domovini.

Italijansko prizorišče, ki se je v svetovni pokal vrnilo po letu 2012, bo ostalo v lepem spominu Poljaku Dawidu Kubackemu, ki je pri 28. letih vknjižil sploh prvo zmago svetovnega pokala. Kubacki je vodil že po prvi seriji, ko je imel pred najbližjim zasledovalcem, serijskim zmagovalcem Rjojujem Kobajašijem, 1,8 točke prednosti.

Kubacki si je zmagovalni oder delil s Stefanom Kraftom in rojakom Kamilom Stochom. Foto: Sportida

Japonec je lovil sedmo zaporedno zmago, kar ni uspelo še nobenemu skakalcu, na koncu tudi njemu ne. Kobajaši ga je v finalu polomil, skočil le 122,5 metra in končal šele na sedmem mestu. Za njim je skočil le še Poljak, vknjižil skok, dolg 131,5 metra, in zanesljivo opravil s konkurenco. Drugega Stefana Krafta, po prvi seriji je bil tretji, je premagal za skoraj 14 točk. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je z osmega mesta napredoval Kamil Stoch in dopolnil poljski uspeh.

Semenič napredoval, Zajc nazadoval

V finalu so nastopili trije Slovenci. Najvišje je na koncu pristal, podobno kot v soboto, Anže Semenič, ki je s 25. mesta napredoval na 15.

Anže Semenič je bil na 15. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Prihodnji konec tedna bo skakal v Zakopanah, kjer je lani skočil do prve zmage. Foto: Sportida

"Napaka v prvi seriji se je zgodila na mizi, imel sem kar veliko težav, drugi skok pa mi je uspel toliko bolje in zato sem zadovoljen. Res sem kar nekaj časa preživel v Predazzu na mestu vodilnega. To je vedno poseben občutek. Mislim, da počasi pridobivam na samozavesti in na formi," pravi Semenič, ki se vrača v Zakopane, kjer je lani prvič zmagal: "V Zakopane se vedno rad vračam, tako da grem tja s pozitivno energijo".

Anže Lanišek je po prvem skoku zasedal 13. mesto, v finalu pa so nastop pred njim zaletno mesto znižali za dve mesti. Lanišek se je tako po skoku, dolgem 125 metrov, uvrstil tik za Semeniča, na koncu pa vknjižil 17. mesto

V finalu se ni izšlo najboljšemu Slovencu v svetovnem pokalu Timiju Zajcu. Najstnik je po polovici tekme zasedal deseto mesto, po kratkem finalnem skoku (117,5 metra) pa izgubil kar 11 mest in končal kot 21.

Peter Prevc se za nekaj časa poslavlja od svetovnega pokala. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Trio ostal brez finala

Prekratki za točke so bili Jernej Damjan (113 metrov), ki je pristal na 35. mestu, Tilen Bartol (114 metrov) je bil 42., Peter Prevc pa ga je povsem polomil (107,5 metra) in končal na 53. mestu. V prvi seriji je skakalo vseh 59 tekmovalcev, saj so kvalifikacije zaradi premočnega vetra prekinili in odpovedali.

Bertoncelj: Ni se izšlo po željah Gorazd Bertoncelj s prikazanim ne more biti zadovoljen. Foto: Ana Kovač "Današnja tekma se ni razpletla čisto po naših željah. Trije tekmovalci, ki so bili v finalu, so bili dobro pripravljeni. Zajc in Lanišek sta v prvi seriji opravila zelo dober skok, Semeniču pa je to uspelo v finalu. Tam je Timi preveč napadel v mizo, želel je preveč in odskok je bil prezgoden. Enako je bilo tudi z Laniškom in ni skočil tako daleč, kot smo si želeli. Peter bo od zdaj naprej ostal doma na treningu. Vzeli si bomo čas za trening in ko resnično pripravljen, ko bomo videli, da je pripravljen, bo šel spet na tekme svetovnega pokala," je misli po zadnji tekmi v Predazzu strnil glavni trener Gorazd Bertoncelj.

Selitev na Poljsko

Karavana se bo preselili na Poljsko, kjer se je novembra v Wisli začela sezona, a tokrat bodo skakalci tekmovali v Zakopanah, kjer so vstopnice za tekme že pošle. V soboto bo tam ekipna tekma, v nedeljo pa posamična.

Izidi: 1. Dawid Kubacki (Pol) 129,5/131,5 m/271,1

2. Stefan Kraft (Avt) 124,5/122,5 m/257,2

3. Kamil Stoch (Pol) 120,0/128,5 m/256,9

4. Robert Johansson (Nor) 122,5/127,5 m/252,6

5. David Siegel (Nem) 127,5/124,0 m/251,9

6. Markus Eisenbichler (Nem) 121,0/133,0 m/250,3

7. Ryoyu Kobayashi (Jap) 128,0/122,5 m/249,2

8. Andreas Sternen (Nor) 122,0/130,5 m/247,6

9. Simon Ammann (Švi) 122,0/135,0 m/242,9

10. Piotr Zyla (Pol) 119,5/241,8 m/241,8

...

15. Anže Semenič (Slo) 117,0/129,0 m/239,4

17. Anže Lanišek (Slo) 120,5/125,0 m/237,5

21. Timi Zajc (Slo) 122,0/117,5 m/233,7

35. Jernej Damjan (Slo) 113,0 m/93,2

42. Tilen Bartol (Slo) 114,0 m/87,4

53. Peter Prevc (Slo) 107,5 m/80,4 Skupni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1092

2. Kamil Stoch (Pol) 624

3. Piotr Žyla (Pol) 591

4. Dawid Kubacki (Pol) 532

5. Stefan Kraft (Avt) 481

6. Stephan Leyhe (Slo) 469

7. Karl Geiger (Nem) 418

8. Johann Andre Forfang (Nor) 406

9. Robert Johansson (Nor) 373

10. Markus Eisenbichler (Nem) 369

...

12. Timi Zajc (Slo) 298

19. Domen Prevc (Slo) 160

28. Anže Lanišek (Slo) 102

32. Anže Semenič (Slo) 61

36. Jernej Damjan (Slo) 32

39. Peter Prevc (Slo) 28

43. Žak Mogel (Slo) 18

Preberite še: