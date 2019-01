Spremembe v slovenski skakalni reprezentanci

Petra Prevca in Jerneja Damjana bosta zamenjala Domen Prevc in Jurij Tepeš

Naslednja postojanka svetovnega pokala v smučarskih skokih je Poljska. V Zakopanah bosta v soboto in nedeljo ekipna in posamična tekma, slovenske barve pa bo zastopala šesterica. Peter Prevc in Jernej Damjan ostajata v Sloveniji, v ekipo pa se vračata Domen Prevc in prvič v tej sezoni Jurij Tepeš.