Zmaga in drugo mesto! Jelar zablestel v Bischofshofnu.

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar se je izkazal na tekmah celinskega pokala v Bischofshofnu. Prireditelji so zaradi slabe vremenske napovedi obe tekmi izpeljali v soboto, Jelar je na prvi zasedel drugo mesto, na drugi pa je zmagal.

Na prvi tekmi, ki se je začela malo pred 15. uro je Žiga Jelar, ki se počasi, a zanesljivo po poškodbi vrača med najboljše, zasedel drugo mesto. S 131,5 in 136,5 metri ter z 269,7 točkami je zaostal samo za domačinom Clemensom Aignerjem, ki je skočil 137 in 138 metrov, zbral pa je 286,0 točk. Tretji je bil Nemec Felix Hofmann s 137 in 132,5 metri ter z 267,4 točkami.

Uspeh Jelarja je na 10. mestu dopolnil Bor Pavlovčič, ki je zbral 253,5 točk, med dobitnike točk pa so se zavihteli še Andraž Pograjc na 17., Jurij Tepeš na 19. in Rok Justin na 21. mestu.

Na večerni tekmi še boljši!

Že malce čez 17. uro je sledila še druga tekma. Ta pa je prinesla prvo zmago za Jelarja v karieri in hkrati pete stopničke na tekmah celinskega pokala. Besničan je vodil že po prvi seriji skupaj z Gregorjem Schlierenzauerjem, skočil je 134,5 metrov, zbral pa je 133,5 točk.

V finalu je Avstrijec padel na četrto mesto, naš skakalec pa je s 127 metri zadržal prednost in si prvič pokoril vse tekmece. Zbral je 261,3 točk. Drugi je bil zmagovalec prve tekme Aigner z 259,1 točkami, tretji pa Nemec Severin Freund z 251,5 točkami. Pavlovčič je bil po tretjem mestu v prvi seriji tokrat sedmi, Nejc Dežman je točke osvojil na 12. mestu, Tepeš je bil 18., Justin pa je zasedel 24. mesto.

V skupnem seštevku je Justin na petem mestu, vodi Marius Lindvik, Jelar pa je že osmi. Celinski pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Sapporu, nato sledita tekmi v Planici.

