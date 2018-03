"Predsedniki se vtikamo v delo, za katero smo imenovali ljudi pod seboj"

Ko smo Dolenca ta teden spraševali o morebitni vrnitvi Uroša Velepca na čelo slovenske biatlonske reprezentance, nam je večkrat odgovoril, da je pravi naslov za tovrstna vprašanja Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon pri SZS. Zakaj torej predsednik ni tisti, ki bi lahko odgovarjal na čisto vsa vprašanja v zvezi s področjem, ki mu predseduje?

Voljeni funkcionarji se vtikajo

"Na Smučarski zvezi imamo tak ustroj, da je predsednik panoge, predsednik zbora, nekdo, kot sem jaz, odgovoren za delovanje cele panoge na politični ravni, obenem pa je mandatar, kar pomeni, da na poslovni ravni imenuje vodjo panoge, po domače povedano direktorja, ki je odgovoren za šport in finance, se pravi poslovodstvo," nam je razložil nekdanji biatlonec in dodal: "Mi imamo eno težavo, da se voljeni funkcionarji, se pravi predsedniki, že ves čas, nekako tradicionalno, vtikajo ali vtikamo v delo, za katero smo imenovali, najeli in tudi plačujemo ljudi pod seboj."

Nepotreben kraval Foto: printscreen Jasno je, da v panožnih zborih v SZS ljudje delujejo usklajeno, kot je jasno, da imajo izvoljeni predstavniki podporo članov zbora. Dokler je ne izgubijo, kar pomeni nezaupnico in menjavo po novih volitvah, a tudi, ko sistem deluje normalno, torej ob polni podpori članov, so vloge natančno določene in zapisane tudi v statutu SZS. Naj bodo ta pravila primerna ali ne, kravalu okoli menjave skakalnega trenerja Gorana Janusa bi se najbrž lahko elegantno izognili z doslednim spoštovanjem postopkov in malce bolj premišljenim nastopanjem predsednika Ljuba Jasniča v javnosti. Novega trenerja so skakalci nazadnje imenovali povsem v skladu z omenjenimi postopki, a javnost je bila do takrat že precej vznemirjena, Janus sam pa žrtev precej nespoštljive obravnave. Janus v spravljivem tonu, Jasnič ne razmišlja o odstopu

Jaka Lopatič: Dvojna merila Ljuba Jasniča

Goran Janus ne bo več glavni trener

Z Velepcem v stikih že od lanske pomladi

Za šport in finance je v biatlonu odgovoren Janez Ožbolt. Foto: Žiga Zupan/Sportida A to so teme za skakalce, biatlonski del SZS pa s trenutnim predsednikom Dolencem načrtuje dolgoročne rešitve. Prvi korak bo, kot kaže, vrnitev Uroša Velepca na mesto glavnega trenerja reprezentance A.

"Z Velepcem se dogovarjamo na dnevni ravni praktično že od lanske pomladi. Če sta dve strani zainteresirani za sodelovanje, ne vem, kaj še lahko pride vmes," nam je o tem povedal predsednik, ki reševanje tega vprašanja prepušča Janezu Ožboltu.

"Mislim, da se bodo stvari razvile normalno. Če že kdaj, se nam letos res nikamor ne mudi. Nima se smisla odločati pod nekim pritiskom, poskušali pa bomo sestaviti sliko, ki bo 'pila vodo' po celi hierarhiji," je še pojasnil, nato pa izpostavil eno večjih težav slovenskega biatlona: "Imamo veliko pomanjkanje kadrov. Tako kot imamo pomanjkanje tekmovalcev, na kar bomo najbrž obsojeni vedno, imamo tudi pomanjkanje trenerjev."

Prihodnost pripada Mariču in Malijevi

Andreja Mali in Urška Poje sta bili leta 2016 na Pokljuki še tekmici, danes je Malijeva trenerka mlajše kolegice in varovanke. Foto: Žiga Zupan/Sportida Skrb za mladinsko reprezentanco sta prevzela Janez Marič in Andreja Mali, ki ju vodstvo reprezentance nekoč vidi tudi kot vodji članov, pojasnjuje Dolenc: "Onadva sta trenerja na dolgi rok, ki bi morala to barko voditi. Ali bo to že v tem olimpijskem ciklusu, je stvar debate. Vprašanje je, ali sta za kaj takega že zrela. Nekateri pravijo, da sta, drugi, da še nista in da ju je škoda poriniti v to. Se ju pa razvija na dolgi rok, da bi bila v prihodnosti nosilca biatlonske stroke v Sloveniji. Kdaj bo ta prihodnost postala sedanjost, pa je vprašanje. Po mojem mnenju sta zrela že zdaj, a kdo sem jaz, da bi imel mnenje. Predsednik ne sme kadrovati (smeh op. p.)."