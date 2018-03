Janus v spravljivem tonu, Jasnič ne razmišlja o odstopu

Novinarska konferenca slovenske skakalne reprezentance

Na težko pričakovani novinarski konferenci, ki se je začela s predajo donacij slovenskim smučarskim skakalcem, je Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo, predstavil strokovne rešitve za prihodnji olimpijski cikel. Mesto glavnega trenerja bo zasedel Gorazd Bertoncelj, Goran Janus pa bo po novem športni direktor in "bo kril hrbet vsem v skokih." Jasnič je zanikal, da bi zaradi komunikacijskega fiaska v Planici , razmišljal o odstopu.

Oglejte si posnetek novinarske konference:

Težko pričakovana novinarska konferenca slovenske reprezentance v smučarskih skokih se je začela s predajo donacij smučarskim skakalcem, nadaljevala pa s kratko obrazložitvijo trenerskih novosti v slovenski skakalni reprezentanci.

Že sinoči je bilo znano, da bo gromozanske čevlje glavnega trenerja A-reprezentance Gorana Janusa obul Gorazd Bertoncelj (pogodbo ima 1+3, če bo prvo leto uspešen, mu jo bodo podaljšali za dodatna tri leta), trener mladinske A-reprezentance in eden najzaslužnejših za razvoj Domna Prevca, Tilna Bartola, Timija Zajca in Žige Jelarja. Janus bo po novem športni direktor slovenske skakalne vrste.

Osrednji oder sta tokrat zasedla zgolj Jasnič in Janus, medtem ko so slovenski skakalci dogajanje na tiskovni konferenci spremljali kot opazovalci pod odrom.

Jasnič se je Janusu zahvalil za uspešno delo v zadnjih sedmih letih in izrazil prepričanje, da bo njegov naslednik Bertoncelj uspešno nadaljeval njegovo dediščino. "Mislim, da je izbira dobra, sodelavce si bo izbral sam."

Kar zadeva trenerje preostalih kategorij, bodo izbrani na podlagi programov dela, ki jih bodo izdelali. "Če bodo sprejeti, bodo dobili zeleno luč za kandidaturo na mesta, za katere se potegujejo," je pojasnil Jasnič.

Dodal je, da z Janusom ostajata v prijateljskih odnosih, Janus pa mu je zahvalo vrnil, češ da je imel pri svojem delu vedno mir, da je čutil potrpežljivost in da je užival v delu s slovenskimi orli.

Jasnič o odstopu ne razmišlja. Prevc: Način, kako se je obrnilo, ni bil na ravni vrhunskega športa.

Tihi dogovor o slovesu po koncu sezone naj bi z Jasničem dosegla že pred finalom v Planici. Da se Janus poslavlja, naj bi bilo jasno že po olimpijskih igrah v Pjongčangu, kjer slovenski orli niso poleteli do odličja, ki je bilo glavni cilj zadnjega olimpijskega cikla.

Goran Janus se po sedmih letih poslavlja z mesta glavnega trenerja slovenske skakalne reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na novinarsko vprašanje, ali Jasnič zaradi komunikacijskega fiaska v Planici, kjer se mu je zareklo, da se Janus predčasno poslavlja s trenerskega mesta (njegova pogodba je bila veljavna do leta 2020), razmišlja o podaji odstopne izjave, je odvrnil, da o tem ne razmišlja, saj so ga na mesto predsednika odbora postavili skakalci, trenerji in klubi. "Ko pa bodo to zahtevali fantje, dekleta in trenerji, bom odšel," je zagotovil.

Danes je še enkrat poudaril, da v Planici ni rekel, da bo Janus moral zapustiti trenerski stolček, pa čeprav je bilo okoli njega vsaj pet novinarjev, ki so njegove besede slišali in evidentirali.

"Način, kako se je obrnilo, ni bil na ravni vrhunskega športa. Saj bo šlo hitro mimo," je Peter Prevc komentiral hitre odločitve in spremembe na mestu glavnega trenerja.

V pol ure ga je prepričal

Sicer ni želel razkriti, s katerimi kandidati za mesto glavnega trenerja se je pogovarjal v ponedeljek, dejal pa je, da je imel vsak na voljo pol ure. Z njimi se je pogovarjal skupaj s Tomažem Verdnikom, ki se poslavlja od funkcije strokovnega vodje panoge za skoke in nordijsko kombinacijo, po novem pa bo desna roka direktorja zveze Franciju Petku.

"Bertoncelj še ni predstavil programa. Včeraj je bil imenovan. Do konca aprila ima čas, da pride na sejo odbora in v celoti predstavi program," pravi Jasnič in na to, kako ga je prepričal brez programa, ki ga v tako kratkem času razumljivo ni mogel sestaviti noben od kandidatov, dodal: "On ima svoj program, kako je pripeljal ekipo iz Državnega panožnega nordijskega centra v A-reprezentanco."

Gorazd Bertoncelj bo do srede aprila že obelodanil, kako si je zamislil A-reprezentanco in kdo bo v njej. Foto: Vid Ponikvar

Sredi aprila bodo morale biti znane vse ekipe, da bodo lahko 1. maja začeli izvajati programe. Takrat bo znano, kdo bo v A-reprezentanci, kdo v B-ekipi, ki jo bo še naprej vodil Igor Medved, kdo v mladi A-reprezentanci, ki bo po novem delala pod vodstvom Janija Grilca ...