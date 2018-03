Uroš Velepec pred vrnitvijo v slovenski biatlon, Anja Eržen se poslavlja

Na današnjem zboru biatlonske reprezentance ob koncu sezone je v oči zbodla prisotnost Uroša Velepca, ki se je fotografom nastavljal v družbi slovenskih tekmovalk in tekmovalcev. Je to že jasna slika sestave za naslednji olimpijski ciklus, smo se spraševali novinarji, a jasnega in nedvoumnega odgovora nismo dobili. Še. Nanj bo potrebno počakati, a ne prav dolgo.

Še brez potrditve, ampak "najlepše je delati doma"

Uroš Velepec se je pripravljen vrniti, "resni pogovori" bodo stekli v kratkem. Foto: Sportida "Sezona se je pravkar končala in o teh stvareh nismo še rekli resne besede," nam je povedal Velepec, ki je v prejšnji zimi sicer kot trener ukrajinskih biatlonk sodeloval tudi z Jakovom Fakom in mu pomagal do olimppijskega srebra, ne skriva pa, da si vrnitve v domače okolje želi: "Imam tudi kar nekaj drugih ponudb, ki jih ne gre kar tako zavreči, a najlepše je vseeno delati doma. V tem trenutku je prezgodaj, da potrdim vrnitev, saj si ob tem želim tudi pogoje, ki si jih tekmovalci in tekmovalke zaslužijo. Ne gre samo za denar."

V Ukrajini ga čaka še analiza sezone, zgodba z ukrajinsko žensko reprezentanco pa je zanj bolj ali manj zaključena, pa čeprav je imel možnost podaljšanja za eno leto, pravi. Kje bo nadaljeval trenersko kariero, pa bo jasno kmalu, bržčas že po velikonočnih praznikih, torej naslednji teden, je še dodal, saj "je treba vajeti zagrabiti hitro in hitro pripraviti programe treninga in priprav na naslednjo sezono."

"Želja je, kakšen bo končni rezultat, pa bomo videli"

Marko Dolenc že načrtuje reprezentance za naslednji olimpijski ciklus. Foto: Žiga Zupan/Sportida Resnih pogovorov torej še ni bilo, če upoštevamo Velepca, medtem ko predsednik zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Marko Dolenc meni, da manjka le še zaključni del pogajanj: "Moja želja je bila vedno, da vsi Slovenci delujejo v slovenskem biatlonu. Želja zato seveda je, kakšen pa bo končni rezultat, pa bomo videli: "O teh stvareh smo se začeli pogovarjati že sredi sezone, olimpijske igre pa so nam dale potrditev, v katero smer želimo peljati v naslednjih štirih letih."

Velepec, ki je slovensko reprezentanco zapustil pred tremi sezonami, ko se je njegovemu načinu dela uprl oziroma se z njim nasičil del ekipe, se tako kot kaže vrača, morebitno usodo zdajšnjega glavnega trenerja Tomaša Kosa pa je mogoče zaznati iz Dolenčeve želje, "da bi bil nekdo odgovoren tudi za razvoj ženskega dela članske reprezentance."

Vse bo jasno kmalu, saj se že z majem začnejo priprave na novo sezono, v kateri bo tekme svetovnega pokala spet gostila Pokljuka, do te pa si vodilni želijo, da bi slovenske tekmovalke zapolnile kvoto. Na Pokljuki 2018 bi torej navijali za tri slovenske tekmovalke, v Pekingu 2022 pa tudi za žensko štafeto, načrtuje Dolenc.

Erženova odhaja, prihaja pa Lea Einfalt

V biatlon kot kaže prihaja še ena smučarska tekačica, Lea Einfalt. Foto: Vid Ponikvar A v tem trenutku je slovenska ženska članska reprezentanca zgolj Urška Poje. Anja Eržen se poslavlja od biatlona. Uradno kariere še ni zaključila, a bolj ali manj je jasno, da bo po štirih sezonah in 92 štartih na tekmah svetovnega pokala, odvrgla puško. Ob tem pa se govori, da že potekajo pogovori, da se lovcem na smučeh pridruži še ena tekačica, Lea Einfalt.

"Te govorice so resnične," pravi Dolenc in dodaja: "Bil sem že v stiku z njo in imel nekaj pogovor s predsednikom panoge za smučarski tek. Če bo ta stvar realizirana, bo v dobro obeh panog. Tukaj ne bo nobene drame, nobenih prepirov in natolcevanj, ne glede na to, kako se bo zadeva izpeljala. Gre pa v to smer. Ona bi bila del ekipe, ki se gradi za Peking."