Del moške skakalne karavane se ta konec tedna mudi na poletnem grand prixu v Wisli, del pa na medcelinskem pokalu v Trondheimu. Poljski šampion Kamil Stoch, ki je letos ubral drugačno pripravljalno pot, s 16. mestom in dejstvom, da ga na današnji tekmi ne bo, ni bil zadovoljen. "To so bili najslabši skoki poletja. Zelo sem razočaran, a ne želim iskati opravičil," pravi poljski zvezdnik. Od slovenske trojice sta v soboto do prgišča točk prišla Žiga Jelar in Maksim Bartolj, medtem ko je Domen Prevc ostal brez točk. Kako bo danes?

Poljska Wisla je ta teden prizorišče prestavljenih avgustovskih tekem poletnega grand prixa za smučarske skakalce. Sobotna posamična tekma, ki so jo kljub vremenskemu opustošenju na Poljskem uspešno izpeljali, je z rekordom skakalnice (135,5) zanesljivo pripadla Norvežanu Mariusu Lindviku. Z drugim mestom je navdušil Estonec Artti Aigro, tretji je bil Švicar Gregor Deschwanden.

Od domačinov je najvišje, na sedmem mestu, končal Aleksander Zniszczol, veteran Kamil Stoch pa je bil na 16. mestu peti najvišje uvrščeni Poljak, tako da ga na današnji tekmi ne bo. Trener Thomas Thurnbichler bo namreč računal na najboljše štiri.

Foto: Guliverimage

"Žal mi je, da moram reči, a žal so bili to moji najslabši skoki poletja. Zelo sem razočaran, vendar ne želim iskati izgovorov. Najhuje je bilo, da me telo sploh ni poslušalo. Moje mišice so bile zelo napete, ni mi uspelo narediti niti preprostih stvari. Razlogov za to je bilo veliko, a sem izkušen tekmovalec, ki bi moral biti kos temu, pa nisem bil," so pri skijumping.pl povzeli besede 37-letnika, ki je v letošnjih pripravah na novo sezono izbral drugačno pot. Pripravlja se individualno, ločeno od poljskega tabora, nad njim pa bdi Michal Doležal.

Večkratni svetovni in olimpijski prvak, ki mu modernizacija naprave v Wisli ni všeč, rezultatom poletnih tekmovanj ne daje prevelike teže: "Poletna tekmovanja ne odločajo o ničemer, prav ničesar ne dokazujejo. Bolj mi je pomembno, da sem v dobri formi na prelomu oktobra v november, da takrat čutim, da so ti skoki stabilni in dobri."

Kot dodaja, bo zdaj potegnil sklepe o predstavah tega konca tedna in se na naslednje preizkušnje poskušal bolje pripraviti, predvsem mentalno.

Žiga Jelar je bil na 26. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: www.alesfevzer.com

Trije Slovenci v soboto skromni

Od Poljakov bodo danes v akciji Zniszczol, Dawid Kubacki, Jakub Wolny in Pawel Wasek. Predviden začetek tekme je ob 15. uri.

Na Poljskem tekmujejo tudi trije Slovenci, ki pa v soboto niso bili najbolje razpoloženi. Žiga Jeglar je zasedel 26. mesto, Maksim Bartolj 30., Domen Prevc pa je tekmovanje končal po prvi seriji na 37. mestu.