Lovro Kos 8. v Trondheimu, Žak Mogel na 12. mestu

Na veliki skakalnici v Trondheimu se je nadaljevala poletna sezona celinskega pokala. Prvo tekmo je dobil najboljši letalec minule zime, Avstrijec Daniel Huber pred rojakom Manuelom Fettnerjem in nemškim veteranom Markusom Eisenbichlerjem. Lovro Kos je po boljšem finalnem skoku zasedel 8. mesto, tudi Žak Mogel je v finalu napredoval in sicer na končno 12. mesto, dve točki je osvojil še Matija Vidic.

Avstrijci so na prizorišče bližajočega se svetovnega prvenstva pripeljali močno ekipo, kar se je poznalo tudi pri končnih rezultatih. S prednostjo vsega desetinke je s 136.5 in 133 metri ter 249,2 točkami zmagal Huber pred veteranom Fettnerjem, ki je s 135.5 metri vodil po prvem skoku, v finalu pa je pristal pri 129 metrih. tretji je bil Nemec Eisenbichler iz s 144 metri in 136 metri ter 246,1 točkami. V prvi seriji je, podobno kot Huber, dobil nizke ocene s strani sodnikov.

Od peterice Slovencev sta brez točk ostala Jernej Presečnik na 37. in Rok Masle na 43. mestu. Vidic je bil po 29. mestu po prvi seriji v finalu diskvalificiran, a je ohranil 29. mesto. Mogel je bil po prvi seriji s 127 metri 17., v finalu pa je pristal pri 131.5 metrih za končnih 221,0 točk in 12. mesto. Kos pa je bil po prvi seriji s 130.5 metri 11., v finalu pa je po 133.5 metrih napredoval na 8. mesto z 227,4 točkami, za prvo peterico je zaostal le za 2,2 točki.

V nedeljo dopoldan bo v Trondheimu na sporedu še ena tekma celinskega pokala.