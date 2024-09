Zmagovalka tekme medcelinskega pokala na srednji skakalnici v Trondheimu, kjer bo prihodnje leto potekalo svetovno nordijsko prvenstvo, je Nemka Katharina Schmid. Točke so osvojile štiri Slovenke, najboljša je bila Nika Prevc na 11. mestu, v finalu so bile še Ema klinec, Tina Erzar in Taja Bodlaj.