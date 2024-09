Novo slovo v smučarskih skokih

Pri 30 letih se je Klemens Muranka odločil, da bo skakalne smuči postavil v kot. Z ekipo je leta 2015 na svetovnem prvenstvu v Falunu postal bronast na večji napravi, na mladinskem svetovnem prvenstvu je bil na primer tudi srebrn na posamični in zlat na ekipni preizkušnji.

V svetovnem prvenstvu mu pravega preboja ni uspelo narediti. Najbližje stopničkam je bil v Willingenu, kjer je bil leta 2021 četrti. Zato pa je bil na odru za zmagovalce trikrat na ekipnih preizkušnjah, tudi v Planici leta 2014.

"Odločil sem se za konec kariere. Jasno, to se ni zgodilo čez noč. V zadnjih dveh, treh letih sem razmišljal o tem. Vse težje sem našel motivacijo. Poleg vsega sem imel še težave z bokom, zaradi česar sem imel omejitve pri gibanju. Vse od leta 2019 me pestijo tovrstne težave. Moje telo me fizično in psihično ne uboga več, povrhu vsega pa mi skoki niso več dali tistega zadoščenja, da bi nadaljeval," je za skijumping.pl dejal Muranka.