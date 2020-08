Križnarjeva suvereno opravila s konkurenco in ubranila zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na edini tekmi poletnega grand prixa za dekleta na Češkem, ki zaradi zdesetkanega koledarja ni štela za skupni vrstni red, je nastopilo zgolj 27 skakalk iz osmih držav. Norvežanke v Frenštat niso odpotovale, tako da je imela Slovenija najmočnejšo zasedbo, kar se je potrdilo tudi na preizkušnji.

Križnarjeva je že na petkovih treningih nakazala, da je prva favoritinja za zmago. Po prvi seriji si je s skokom, dolgim 97,5 metra, priskakala 9,2 točki prednosti pred reprezentančni kolegico Jernejo Brecl, ki je zasedala drugo mesto. Na tretjem je bila po polovici Kramerjeva, na četrtem Poljakinja Kinga Rajda, na petem Špela Rogelj, šestem Ema Klinec, sedmem pa Katra Komar.



20-letna Žirovka je v finalu znova skočila daleč (97 metrov) in za drugo poletno zmago na najvišji ravni zanesljivo ugnala vse tekmice. Na koncu je zbrala 221,9 točk in za debelih 30 točk prehitela Kramerjevo, ki je pridobila mesto. Na tretje je s šestega skočila Klinčeva, preostale Slovenke pa so nazadovale. Rogljeva s petega na sedmo, Breclova je po krajši daljavi (83) z drugega padla na osmo, Komarjeva pa s sedmega na deveto.

Skakalci na Poljsko

Smučarje skakalce prihodnji konec tedna čaka poletna velika nagrada v Wisli, ki utegne biti prav tako edino prizorišče grand prixa v tem poletju. Pri Fis si želijo, da bi nekatere odpovedane tekme poskušali izvesti na Norveškem, a uradne odločitve o tem še ni.

Poletna velika nagrada, Frenštat: 1. Nika Križnar 221,9 točke

2. Marita Kramer 191,2

3. Ema Klinec 189,4

...

7. Špela Rogelj 180,6

8. Jerneja Brecl 178,9

9. Katra Komar 170,7

Preberite še: