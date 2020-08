Slovenke najmočnejše, Križnarjeva napovedala ponovitev lanskega uspeha

Na Češkem se je zbralo vsega 27 skakalk iz osmih držav, daleč najmočnejša je slovenska zasedba, v kateri manjka le Urša Bogataj, ki se vrača po poškodbi kolena.

Križnarjeva kraljica treninga

Skakalkam tako v petek ni bilo treba opraviti s kvalifikacijami, temveč so ga izkoristile za trening. Ta je zajemal tri serije. Prvo je z 98 metri dobila lanska zmagovalka Frenštata Nika Križnar, drugo mesto je zasedla Avstrijka Marita Kramer (95 m), do sedmega mesta so se zvrstile Ema Klinec z 91 metri, Katra Komar s 97 metri, Jerneja Brecl z 98 metri in Špela Rogelj z 92 metri.

Tudi v drugi seriji je bila najboljša Nika Križnar s 96 metri pred Kramerjevo, ki je skočila 97 metrov, tretja je bila Rogljeva s 93,5 metra. V tretji seriji je bila Križnarjeva s 97 metri znova daleč pred vsemi, sledila je Kramarjeva, ki je skočila 93 metrov, tretja je bila Rogljeva z 91 metri.

Tekma bo na sporedu v soboto ob 10.30.

