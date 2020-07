Skoki poleti po novih odpovedih le še v Wisli in Frenštatu

Najboljši smučarski skakalci se bodo poleti pomerili le na napravi Adama Malysza v Wisli, in sicer predvidoma 22. in 23. avgusta, skakalke pa 15. avgusta čaka edina posamična tekma poletne VN na Češkem.

Moške in ženske tekme v Sušinsku bi morale biti na sporedu 5. in 6. septembra, v Čajkovskem pa teden dni pozneje. Že pred tem so morali organizatorji v Avstriji odpovedati preizkušnjo moških v Hinzenbachu (27. 9.), v obeh konkurencah pa so brez tekme ostali tudi v nemškem Klingenthalu (3. 10.).

