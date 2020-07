Letalnica bratov Gorišek bo ogrožena, tudi Vikersund

Pavel Ploc je kot skakalec Češkoslovaške leta 1983 poletel 181 metrov in postavil najprej sebe na zemljevid najdaljšega poleta na svetu, hkrati pa še letalnico v Harrachovu. Ta je imela leto rekord, dokler ga ni prevzel Oberstdorf, kjer se je s 182 metri izkazal Matti Nykanen.

Vse od takrat Harrachov ni bil več konkurenčen v tem boju, v katerem sta zdaj v ospredju Vikersund, ki ima po zaslugi Stefana Krafta z 253,5 metra v lasti svetovni rekord, in Planica z Letalnico bratov Gorišek, na kateri je najdlje poneslo Japonca Ryojuja Kobajašija – lani marca je namreč pristal pri 252 metrih.

Kot poroča skijumping.pl, ki so opravili pogovor z načrtovalcem centra, naj bi dele letalnice pustili: "Nekaj elementov, ko sta zaletna miza ter sodniški stolp, bosta lahko ostali."

In ko beseda nanese na letalnico, je pri ljubiteljih smučarskih skokov oziroma poletov v prvi vrsti vprašanje, kako daleč se bo lahko letelo.

Ali bo letalnica konkurenčna Vikersundu in Planici v boju za novim svetovnim rekordom, je arhitekt Przemysław Gawęda iz podjetja Archigeum dejal: "Razumljivo ta podatek ljudi najbolj pritegne. Tekma med prizorišči je nekaj naravnega v tem športu. Nihče ne sme kriviti Čehov, da si želijo imeti največjo letalnico na svetu doma. Po drugi strani je najbolj pomembna varnost. Mednarodna smučarska zveza (FIS) bo skrbela, da bo vse po predpisih. In na vprašanje glede dolžine poletov, lahko povem to, da je projekt podreti rekord 253,5 metra. Vesel bi bil, kakor tudi navijači, če bi se dalo pri nas poleteti 260-265 metrov."

O tem, kdaj naj bi nova letalnica zasijala v polnem sijaju, ne poročajo. Ko bo stala in služila svojemu namenu, pa se bo Harrachov spet vrnil v program svetovnih prvenstev v poletih. Trenutno so letalnice s certifikatom ustreznosti v Planici, Vikersundu, Oberstordu in na Kulmu. In na zadnjem svetovnem prvenstvu v Harrachovu leta 2014 je Peter Prevc osvojil bronasto medaljo.