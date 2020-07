Slovenska skakalka po sedmih mesecih znova na skakalnici

Glavni trener slovenske ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič je uvodoma pohvalil delo celotne ekipe."Najprej bi pohvalil ekipo za rehabilitacijo, zdravnika, fizioterapevta Urbana Komaca in Anžeta Lavtižarja, ki je tudi izvajal fizioterapevtske treninge. Kljub temu, da je bila resna poškodba kolena, poleg strganih vezi so bile poškodovane tudi površine in meniskusi, je šla rehabilitacija zelo dobro. V primerjavi s poškodbo Eme Klinec je bila rehabilitacija nekako bolj čista, Urša je hitro pridobivala na moči, tudi po treningih je bilo manj reakcij," je povedal Zupančič.

"Urša je zdaj nekako na pol poti, na vrsti je specialna vadba. Moramo biti previdni in postopni, ne smemo tiščati z glavo čez zid. Današnji skoki so bili narejeni z rezervo in nekaj več pozornosti. A že zadnji je bil čisto normalen, saj imajo tekmovalci tudi po poškodbi skoke v nogah in gibalni spomin," je prve štiri skoke Bogatajeve ocenil Zupančič. "Po 50 do 100 skokih je pričakovati padec, zato bomo morali biti potrpežljivi s treningi. Naredili bomo več skokov na majhnih skakalnicah, potrpežljivi pa bomo morali biti tudi s tekmovanji in upoštevati njene želje," pravi Zupančič, ki je pohvalil svojo varovanko.

Zoran Zupančič je zadovoljen z delom svoje varovanke. Foto: Vid Ponikvar

Zadovoljen z delom Bogatajeve

"V času rehabilitacije se vsega lotila 100-odstotno, čeprav je bila prekinjena zaradi epidemije. V maju in juniju se nam je pridružila na treningih telesne priprave, danes še na skakalnicah. Nekaj bo še posamičnih treningov, a le v naslednjih štirinajstih dnevih. Nato bo skakala na 90-metrski skakalnici, tudi za ostale v ekipi bomo izbirali te velikosti, saj nas sredi avgusta čaka tekma v češkem Frenštatu," je še dodal glavni trener.

Ekipa ima za seboj tudi nekaj dni dopusta, nov skupni trening oziroma priprave za tekmo na Češkem pa so na sporedu v ponedeljek. Dekleta bodo najprej skakala v Beljaku, nato pa še v Kranju.

