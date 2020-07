Nekdanji zvezdnik smučarskih skokov ozdravel, hkrati opozarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdajšnji direktor poljske skakalne reprezentance in nordijske kombinacije Adam Malysz je uspešno prestal obdobje, v katerem je bil okužen s koronavirusom.

Ko je bil 22. junija Adam Malysz pozitiven na testu za covid-19, so hitro v zrak skočili v poljski skakalni reprezentanci. Na srečo ni bil nihče od preostale nordijske družine okužen s koronavirusom.

"Izkazalo se je, da imam koronavirusom. Upam, da bom kmalu ozdravel," je takrat dejal nekdanji skakalni biser iz Wisle.

Štirikratni svetovni prvak je zdaj sporočil, da je spet v polni zdravstveni kondiciji: "Pozdav vsem po daljšem premoru. Z veseljem vam sporočam, da čas karantene prihaja v zaključni del. Testi so pokazali, da sem zdrav in se lahko vrnem nazaj na delo, kar me zelo veseli. Ob tem bi rad izpostavil, da epidemije še ni konec. Bodite pazljivi."