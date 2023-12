Zgolj 113 točk po šestih tekmah je precej manj, kot so pred skokom v novo sezono svetovnega pokala računali v poljskem skakalnem taboru. Avstrijcu Thomasu Thurnbichlerju, ki je lani z varovanci posegal visoko, še ni uspelo najti recepta za tako želeni in pričakovani rezultatski zasuk. Tudi selitev v Nemčijo v Klingenthal Poljakom ni prinesla zadovoljstva. Še najvišje je posegel Piotr Zyla z 11. mestom, ki je za zdaj najboljša poljska uvrstitev to sezono.

Ne razburjen, pač pa razočaran

Alarmi tako vse glasneje zvonijo, predsednik krovne smučarske zveze Adam Malysz je od glavnega trenerja želel pojasnila in načrt za boljšo prihodnost. "Thurnbichler ni razburjen, ampak razočaran, saj je bil prepričan, da gredo stvari v pravo smer in da se bo izšlo kot lani. Ni se, mi pa želimo, da se fantje čim prej vrnejo v dobro formo," je za poljski Onet po torkovem sestanku dejal Malysz.

"S Thomasom sva se mirno pogovorila o tem, da smo vsi zaskrbljeni, pa tudi o njegovem načrtu, kako stvari popraviti na bolje," pravi Adam Malysz. Foto: Sportida

Še naprej z zaupnico vodilnih

Ob tem je priznal, da tudi nekatere izjave skakalcev, ki kažejo, da ekipa ne razmišlja podobno, niso delovale blagodejno. Sam verjame, da želi trener varovancem le najboljše, in razume njegov pristop, da tekmovalca, ki ni v najboljši formi, raje pošlje na dodatni trening, kot da bi z njim vztrajal na tekmovanju.

"S Thomasom sva se mirno pogovorila o tem, da smo vsi zaskrbljeni, pa tudi o njegovem načrtu, kako stvari popraviti na bolje. Vsekakor me je pomiril, ker vidi podobno kot jaz. Naši zaključki so podobni, zato sem prepričan, da ve, v čem je problem in kako ga rešiti," je Malysz potrdil, da ima Avstrijec za zdaj še njegovo zaupnico.

Kamil ni skakalec za 20. mesto

Poljski skakalci so zadnje dni trenirali v Zakopanah, po treningih bo tudi jasno, katerih pet orožij bo nastopilo konec tedna na generalki pred novoletno turnejo v Engelbergu.

11. mesto Piotra Zyle je najboljša poljska uvrstitev te sezone. Foto: Guliverimage

"Najbližje formi, potrebni za preboj v deseterico, je 'Piotrek' (Zyla, op. a.), kar je pokazal v Klingenthalu. Tudi Dawid (Kubacki, op. a.) se lahko vrne na pravo pot. Pri Kamilu (Stochu, op. a.) pa gre za iskanje stabilnosti. Težko je reči, ali je pripravljen na vrnitev. Njegovi skoki v Avstriji so bili zagotovo boljši, pa vendar, ali so dovolj dobri za svetovni pokal? Bodimo iskreni, Kamil z 20. mestom zagotovo ne bo zadovoljen. Je skakalec, ki razmišlja o zmagi," je za poljski medij še dodal večkratni svetovni prvak in zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala. Stoch je po skromnih nastopih izpustil tretjo postajo v Nemčiji in se odpravil na treninge.

"Pri Stochu gre za iskanje stabilnosti. Bodimo iskreni, on z 20. mestom zagotovo ne bo zadovoljen." Foto: Guliverimage

Najvišje v razvrstitvi svetovnega pokala med Poljaki je trenutno Zyla na 20. mestu.

Skakalce v soboto in nedeljo v Engelbergu čakata dve posamični tekmi, skakalke pa bodo lov na točke začele že dan prej.