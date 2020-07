Slovenska skakalka ima poleti veliko dela #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljša posamična uvrstitev 19-letne Katre Komar v svetovnem pokalu je 16. mesto, do katerega je skočila dvakrat v prejšnji sezoni. Najbolj se ga je razveselila pred domačimi navijači na Ljubnem, kjer se je skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Emo Klinec na ekipni tekmi veselila drugega mesta. Za pičle 3,6 točke je našim skakalkam zmanjkalo, da bi stale na najvišji stopnički odra za zmagovalke, na kateri so bile Avstrijke.

"Lanska sezona je bila moja najboljša. Pokazala sem nekaj dobrih skokov. Skoraj sem videla petnajsterico. Na mladinskem svetovnem prvenstvu sem pokazala lepe skoke. Medalja mi je za malenkost ušla. Vemo za prihodnje leto," poudarja Komarjeva.

Poleti ima zdaj še veliko dela, sadove bi rada žela pozimi

Njena velika želja je, da bi nastopila na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, ki je načrtovano za leto 2021, vendar se zaveda, da bo morala v poletnem obdobju veliko postoriti, saj je konkurenca v ekipi velika.

Skupaj z Niko Križnar, Špelo Rogelj in Emo Klinec se je na Ljubnem veselila drugega mesta na ekipni tekmi. Foto: Vid Ponikvar

"Moja forma ni še tam, kjer bi želela, da je. Poletna sezona je namenjena popravkom, da bom pozimi pripravljena. Rada bi spremenila položaj na naletu. Veliko rezerv imam tudi v letu. Zdaj poleti imam veliko dela," je dejala članica SSK Bohinj, ki je na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu na posamični tekmi osvojila peto mesto, zato pa se z vrstnicami veselila ekipnega srebra, na tekmi mešanih ekip pa brona.

V svetovnem pokalu je bila naša četrta najboljša skakalka, potem ko je zasedla skupno 27. mesto.