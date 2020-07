Presekalo jo je, z glavo skozi zid pa ne bo rinila #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Očitno so decembrske preizkušnje v Planici za slovenska dekleta zaklete. Pred dvema letoma se je tam na tekmi slovenskega pokala poškodovala Ema Klinec, lani pa Urša Bogataj, ki je morala tako predčasno končati sezono. In to pri skoku, ki bi ji sicer prinesel zadoščenje, saj ji je na srednji skakalnici uspela daljava dneva.

Pregled z magnetno resonanco je pokazal, da ima strgano prednjo križno vez desnega kolena, hkrati pa več udarcev v kost, zato je morala pod nož in na dolgo večmesečno rehabilitacijsko pot.

Pred kakšnim mesecem se je priključila reprezentančnim kolegicam na treningu, v rehabilitacijskem pogonu pa je od februarja naprej: "Vesela sem bila, da sem se jim pridružila. To sem zelo pogrešala, ker smo vajene druga druge."

Korak za korakom

Vsaka poškodba pride ob nepravem času, kar se športniki dobro zavedajo. Za zdaj pri Bogatajevi poteka po predvidenem scenariju. Faza rehabilitacije se počasi končuje. "Čakam na potrditev zdravnikov, da bom lahko začela skakati. Začela bom, ko bodo dovolili. Presekalo me je. Kar naenkrat moraš biti sredi sezone doma. Po operaciji ne moreš nič delati. Težko je sprejeti, vendar čez čas ugotoviš, zakaj se je zgodilo, zakaj je bilo dobro ... Vsaka stvar se zgodi z razlogom. Zdi se mi, da sem že kar blizu, vendar sem sama takšna, da dokler ne dobim druge potrditve strokovnjaka, ne bi rada šla z glavo skozi zid. Raje grem korak za korakom," je poudarila 25-letna članica SSK Ilirija.

Upa, da se bo v prihodnje še kdaj tako veselila, kot se je po osvojenem tretjem mestu na domačih tleh na Ljubnem. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Od lanske sezone si je veliko obetala, zlasti, ker je bila eno prej dvakrat na odru za zmagovalke. Na domačih tleh na Ljubnem kakor tudi na prizorišču naslednjega nordijskega svetovnega prvenstva v Oberstdorfu je bila odlična tretja.

In prav nemško skakalno prizorišče bo v naslednji zimi osrednji cilj za ženske skakalke, ki se bodo premierno pomerile za medalje tudi na večji skakalnici. Povrhu vsega jih čaka še ekipna preizkušnja na srednji napravi. Prostora za morebitno medaljo bo kar nekaj: "Oberstdorf je zagotovo cilj, vendar moram najprej preizkusiti druge stvari."