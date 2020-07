Na tnalu je veliko, zato so se vsega lotili na drugačen način #video

"Letos smo začeli prej. Imamo že kar nekaj skokov. Vse je šlo po načrtu. V prvem pripravljalnem obdobju je bil načrt narediti 220 skokov. V tem delu smo posvetili pozornost težišču v zaletnem položaju in postavitvi ploskih smuči v letni fazi, kar je bistvo. Ocenjujem, da je forma na dobri ravni, ne odlični," je o prvem sklopu priprav spregovoril glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič.

Njegova največja želja je, da bi bila dekleta med sezono in v času treningov zdrava in brez poškodb, česar v njegovih prvih dveh sezonah ni bilo. Zato so več pozornosti namenili tudi temu segmentu in vpeljali novost: "V načrtu imamo narediti nekaj več na morfološkem področju. S pomočjo nutricistov želimo napredovati."

Pomembne tekme, in to v vseh naslednjih treh sezonah

Za razliko od lanskega poletja so v letošnjem nekoliko spremenili potek dela. Uvodoma je bilo več težjih treningov. A so bili ti z razlogom, izpostavlja Zupančič: "Lani smo morda šli bolj sproščeno. Letos smo pritisnili na plin, saj so na koledarju pomembnejše tekme, in to v vseh naslednjih treh sezonah (nordijsko svetovno prvenstvo v Oberstdorfu 2021, olimpijske igre v Pekingu 2022 in nordijsko svetovno prvenstvo v domači Planici 2023, op. p.). V načrtu je, da dvignemo telesno pripravljenost na višjo raven, čeprav ocenjujem, da je pripravljenost naših deklet glede na druge tekmovalke že zdaj dobra."

Nika Križnar je bila v zadnji sezoni na 7. mestu najboljša slovenska skakalka v svetovnem pokalu. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Prave primerjave s tekmicami najverjetneje v slovenskem taboru v poletnem obdobju ne bodo imeli, saj koronavirus še naprej kroji življenja po vsem svetu: "Upam, da bodo v Sloveniji takšne razmere, da bomo lahko izpeljali vsaj domače tekme, kar dekleta potrebujejo."

Od vodilnih na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so dobili zagotovilo, da bodo naslednjo zimo izpeljali. Scenarijev je več, a negotovost kljub vsemu ostaja. "Za zimo je več možnosti. Vodstvo je obljubilo, da bo svetovni pokal izpeljan. Kakšna izvedba bo, bodo sporočili tik pred začetkom," je še dejal prvi mož stroke v ženskih skokih, ki ima pod svojim okriljem šest tekmovalk z A-statusom – Niko Križnar, Emo Klinec, Špelo Rogelj, Uršo Bogataj, Katro Komar in Jernejo Brecl.