Prišla je do spoznanja #video

Ob Niki Križnar je bila Ema Klinec v pretekli sezoni druga Slovenka v elitni deseterici svetovnega pokala. Na lestvici sta bili na sedmem in osmem mestu sosedi. Zima pa je bila nekoliko drugačna za Emo, saj se je vračala po vnovični operaciji kolena.

Decembra 2018 si je namreč na državnem prvenstvu poškodovala križne vezi in morala na daljšo rehabilitacijsko pot. Na skakalnico se je vrnila šele julija, a je kljub vsemu dobro vstopila v sezono, pa čeprav je imela nekaj zamude pri treningih, kar zadeva tekmice: "Sicer je bil začetek izjemen glede na to, da sem prišla po poškodbi. A so preostale potem bolje začele skakati."

Najbolj zadovoljna je bila v Klingenthalu, kjer je osvojila drugo mesto in bila od zmage oddaljena za vsega 5,7 točke. Veliko veselje je občutila tudi na domačih tleh na Ljubnem, kjer so z ekipo osvojile drugo mesto na ekipni tekmi.

"Na treningu moram dvigniti raven"

"Po novem letu je bilo veliko skokov na 120-metrski skakalnici. Na treningu po poškodbi nisem blestela. Na tekmah je šlo gor. Stopila sem na plin. Količinsko mi je manjkalo dobrih skokov. Če jih imaš, lahko na tekmi malce slabše skočiš, a si še vedno spredaj. Jaz sem pa dajala vse od sebe in mi je še vedno manjkalo."

Foto: Matic Ritonja/Sportida

V novo pripravljalno obdobje je vstopila odločno, saj se zaveda, da lahko dvigne raven skokov. Sicer še ni tam, kjer si želi biti, a je optimistična. "V nobenem delu skoka ne morem reči, da je vau. Če se mi vse sestavi, je kar v redu. Na treningu moram dvigniti raven. Na tekmi še nekako gre. Ko bom enkrat ugotovila, da je ena stvar že dobra, se moram postaviti na drugo mesto. Veliko se na primer ubadam s počepom, da bi bil polet boljši. Včasih je treba malce slabše pripeljati do odriva in iz tistega izhajati, v zraku nato delati," je Ema spoznala, kaj bi ji lahko v nadaljevanju kariere pomagalo do boljših dosežkov.

Priložnost za zgodovinsko medaljo

Naslednja sezona bo za ženske skoke prelomna, veliko pa si od nje obetajo tudi v slovenskem taboru. Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu bosta namreč ob tekmi na manjši napravi in tekmi mešanih ekip še dve novi preizkušnji za medalje: posamična na večji skakalnici in ekipna tekma. "Vedno, ko je vrhunec sezone, imaš vsak dan v poletju to v glavi. Zato je vsak trening pomemben. Zdaj ko smo dobili še 120-metrsko skakalnico, nimam pripomb. Verjamem, da bo prvenstvo zelo lepo."

Foto: Sportida

Čeprav bodo tudi na posamični tekmi iskale pot do medalje, pa je jasno, da imajo dovolj železja v ognju za ekipni uspeh. Če bi našim dekletom uspel veliki met, preboj na zmagovalni oder, bi bila to zgodovinska zmaga za slovenske ženske skoke.

O tem, da so kot skupina močne, smo se lahko prepričali tudi na ekipni tekmi na domačem Ljubnem, kjer so bile izbranke Zorana Zupančiča odlične druge: "Že od nekdaj smo znane po tem, da smo kot ekipa močne. Priprave smo dobro začele. Kot ekipa smo trenutno na zelo visoki ravni, na višji kot lani. Med seboj se spodbujamo in rinemo naprej, da bomo sezono začele 100-odstotno pripravljene."