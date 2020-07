Zajc najboljši tudi na drugi tekmi, na najvišji stopnički še Ema Klinec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski smučarski skakalci in skakalke so v petek zvečer opravili še z drugo poletno tekmo na domačih tleh, in sicer v Kranju. Na pokalu Cockta je drugič letos slavil Timi Zajc (258,4 točke), pri ženskah pa je bila najboljša Ema Klinec (237,5).