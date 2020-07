Presenetila z novico: slovo od smučarskih skokov je blizu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je Špela Rogelj stara šele 25 let, je že izkušena smučarska skakalka, ki je Sloveniji priskakala prvo žensko zmago v svetovnem pokalu. A sta pred njo le še dve sezoni, poudarja. Odločila se je namreč, da bo po olimpijskih igrah zaključila športno pot.

Ko je Špela Rogelj leta 2014 pri 20 letih v Lillehammerju prišla do zgodovinske zmage za ženske slovenske skoke, je bilo čutiti, da je Slovenija dobila tekmovalko za najvišja mesta. A je imela kar nekaj težav s hrbtom, ki so ji večkrat preprečile normalen potek treninga.

Tisto sezono je bila četrta skakalka na svetu in še trikrat skočila na oder za zmagovalke. Nazadnje ji je to uspelo sezono pozneje, nato pa na posamičnih tekmah ni našla več poti na stopničke.

"V življenju so še druge stvari"

Na veliko presenečenje je zdaj sporočila, da sta pred njo le še dve sezoni v svetovnem pokalu. Prav zaradi tega je videti na treningu bolj sproščena in dobro skače, kar je poudaril tudi glavni trener Zoran Zupančič: "Vse drži. Morda zato, ker smo prišli z Norveške in nisem prekinila treningov. Odločila sem se, da sta to moji zadnji sezoni. Dajem vse, kar še imam. Za zdaj je vse pozitivno. Nazaj sem dobila sproščenost, ki sem jo že imela. Ne razmišljam o rezultatu. Uživam v tem, kar imam. Ne obremenjujem se stvarmi kot nekoč. Ta sproščenost v skokih se kaže v pozitivni smeri. "

Foto: Vid Ponikvar

Novica o hitrem zaključku kariere je presenečenje tudi z vidika, ker je Špela vendarle stara šele 25 let: "Sem mlada, a v ženskih skokih niso visoke starosti. V življenju so še druge stvari in zato sem tako določila."

Medalja na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah

O tem, kaj bo počela, še ne želi govoriti, zato pa je razkrila želje za zadnji sezoni: "Medalja na svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah. To je bil cilj že celotne kariere. Kar bo še prišlo, bom vzela."

Zlasti ekipna medalja bi lahko bila tista, ki bi se je lahko razveselila, saj so slovenska dekleta dokazala, da so ekipno močna. Na domači tekmi na Ljubnem so v tej sezoni osvojila drugo mesto, med četverico pa je bila tudi Rogljeva.

Z dekleti bi rada osvojila medaljo na svetovnem prvenstvu in na olimpijskih igrah. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Možnost za medaljo bi bila tudi leta 2023, ko bo Slovenija v Planici gostila nordijsko svetovno prvenstvo. O tem, ali bi jo premamilo, da bi bila tudi na domačih tleh dejavna udeleženka, je dejala: "Bom, ampak na drugi strani. Puščam sicer še možnost za tisto sezono, ampak če bom res skakala na visoki ravni, sicer ne."