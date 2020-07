Grosu se je čez noč vse postavilo na glavo: ni vedel, da ga bodo zamenjali

"Dva razpisa so naredili za mesto direktorja Zavoda za šport RS Planica, ker so prvič ugotovili, da ni bil objavljen v časniku Delo. Za vsak slučaj so dali še enkrat. Prvič in drugič sva se prijavila dva (drugi je bil Igor Šircelj, ki ni bil nikoli vpet v smučarske skoke, op. a.). Marsikdo iz športne sfere me je klical, ali odhajam, oziroma je delovno mesto odprto. Ko so slišali, da podaljšujem mandat, se niso prijavili. Neke vrste poslovna etika je to. Nato so bili vsi dokumenti poslani na ministrstvo in od tam na vlado. Vlada je imela prejšnjo sredo na mizi predlog o mojem podaljšanju. Izjemoma se zgodi, da vlada spremeni predlog ministrstva. Tokrat se je to zgodilo in so ga zavrnili," je Jelko Gros razočaran razložil, kako je prišlo do nenadnega zasuka.

"Člani sveta zavoda smo soglasno podprli Grosa, ki je pojasnil, kako naj bi naprej skrbeli za informatiko v športu, za šport otrok in mladine, Nordijski center Planica ter muzej športa," je v začetku junija še razlagal predsednik sveta Zavoda za šport RS Planica Boro Štrumbelj, ki mu je skupaj s tremi prisotnimi člani dal podporo. A se je tik pred zdajci zgodila nepričakovana sprememba.

Na vladi so nato v kratkem času na njegovo mesto postavili zdaj že nekdanjega direktorja Smučarske zveze Slovenije (SZS) Francija Petka, ki je bil prav tako presenečen, da se je odprlo to delovno mesto: "Zgodilo se je na hitro. Čez noč, lahko rečem. Vsi smo bili začudeni, da Jelko na vladi ni bil potrjen. Nakar je z ministrstva prišla ponudba, če bi prevzel to delovno mesto. Pretehtal sem, kaj to pomeni. Pogovoril sem se tudi s predsednikom zveze Enzom Smrekarjem. Konec tedna so mi predstavili to možnost. Z vso odgovornostjo sem sprejel. Včasih pride takšna možnost in je treba hitro odreagirati. Za slovenski šport je to pomembno mesto. Častno je opravljati to delo. Predstavlja izziv. Treba je razumeti, da je pod zavodom nordijski center, niso pa zanemarljiva niti druga področja, s katerimi se zavod ukvarja."

Dobil je namige, da je sprejemljiv tudi za koalicijo, nato ga je presenetilo

Grosa je novica, da ne bo nadaljeval na mestu, ki ga je strokovno opravljal v preteklosti, šokirala. Pred enajstimi leti je bil tisti, ki je registriral Zavod za šport RS Planica in sprva skoraj pol leta formalno urejal, da se je sploh ustanovil. Takrat je bil sam, ekipa se je nato za potrebe izgradnje Nordijskega centra Planica širila. Zdaj je v zavodu zaposlenih 54 ljudi, naloge pa so zdaj širše zastavljene: kot podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

Izgradnja Nordijskega centra Planica je veliko priznanje za Jelka Grosa. Foto: Vid Ponikvar

"Nisem vedel, da se bo to zgodilo. Dobil sem namige, da sem sprejemljiv, tudi za koalicijo. Nato je sledila sprememba. Zelo sem bil presenečen. Vsi se izgovarjajo na nekoga višje, tako da ne vem razloga, oziroma od kod je prišla ideja za zamenjavo," poudarja Gros, ki politično ni bil opredeljen v nobeni stranki, zato mu ta poteza ni bila razumljiva: "Vedno sem mislil, da sem zaradi strokovnosti opravljal to delo. Politično nisem vpet v nobeno stranko. Je pa res, da imam močno socialno vrednoto v svoji duši. Delavec mi je veliko bolj pomemben kot kapital."

Pravi, da se ima "kam za naslonit", zlasti ko pogledamo skakalne in tekaške objekte, ki stojijo v dolini pod Poncami, kjer bo leta 2023 nordijsko svetovno prvenstvo.

NC v Planici kot zlata medalja na olimpijskih igrah, zdaj so mu "otroka" vzeli

"Zelo ponosen sem na opravljeno delo in izgradnjo nordijskega centra v Planici. Zame je to kot osvojena zlata medalja na olimpijskih igrah. Mislim, da vsi, ki so sodelovali, čutijo ponos. To ni bil le posel. Gradili smo nekaj, ki ima širšo zgodbo. Vsi, s katerimi sem imel opravka pri izgradnji, so vedeli, zakaj se gradi. Kamorkoli sem prišel, so bili ustrežljivi pri reševanju problemov. Morda je bil en primer, da smo imeli rahlo težavo in izgubili pol leta. Sicer so ljudje povsod pristopili nasproti, se čutili koristne in pristavili svoj delež," poudarja Gros, ki so mu tako "otroka" čez noč vzeli: "Težko je, zdaj ni več tako. Bolj se sprašuješ, kako boš naprej. Rabiš se umiriti."

Franci Petek ni imel veliko časa za razmišljanje. Hitro je sprejel ponudbo za novo delovno mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V njegovi pogodbi je sicer napisan člen, da mu morajo po zaključku mandata oziroma prekinitvi dati delovno mesto, a še ne ve, kaj lahko pričakuje. "To bo Franci povedal," pravi Jelko, Petek pa pri tem dodaja: "Nič še nisem razmišljal o tem, ali bi ga zadržal."

Danes (oba pogovora sta bila opravljena pred njunim snidenjem, op. a.) sta imela predajo poslov, je pa jasno, da se Petek podaja na mesto, na katerem ga čaka veliko učenja, saj materije še ne pozna v celoti: "Nisem se še seznanil z vsemi zadevami. Čas bo še. Očitno je ekipa dobra in dela dobro na vseh področjih. Jelko je profesionalen in ima ogromno znanja."

Petek pogleduje proti nordijskemu svetovnemu prvenstvu v Planici 2023: to bo največji dogodek v Sloveniji doslej

Njuna pot je bila v preteklosti sicer že povezana, ko je bil Gros njegov trener v mladinskih skakalnih vrstah. Sicer je bil tudi glavni trener reprezentance, ko je Petek leta 1991 osvojil zlato medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Predazzu, a je takrat z njim delal Luka Koprivšek.

V mislih ima nordijsko svetovno prvenstvo 2023. Foto: Sportida

Jasno pa je, kam bodo misli zdaj že nekdanjega direktorja SZS v prihodnjih treh letih usmerjene. Leta 2023 bo namreč Planica gostila nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo za Slovenijo zelo pomembno: "Pri tehtanju odločitve sem imel tudi to v mislih, saj bom na tak način aktivno sodeloval pri pripravi prvenstva. Tisti, ki smo že aktivno vpeti pri pripravi, se zavedamo obsežnosti in kakšno težo ima prvenstvo. Z gotovostjo lahko govorim, da bo to največji dogodek v Sloveniji doslej."