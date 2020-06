Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k imenovanju Francija Petka za vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za šport RS Planica. Petek je na funkcijo imenovan za najmanj eno leto oziroma do 1. julija 2020. Petek s tem zapušča tudi mesto direktorja na Smučarski zvezi Slovenije.

Ena najpomembnejših nalog za Petka bo sodelovanje Zavoda Planica pri pripravi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2023 v dolini pod Poncami, s projektom pa je v zdajšnji vlogi izredno dobro seznanjen.

Vlada ni potrdila podaljšanja mandata Jelku Grosu

Jelko Gros je zavod vodil vse od ustanovitve junija 2009, svet zavoda pa mu je mandat podaljšal tudi v začetku junija. Nov mandat bi moral nastopiti s 1. julijem, a vlada tega ni potrdila. Tik pred praznikom je nato zamenjala tri člane v svetu zavoda. Predsednika Bora Štrumblja, Draga Banovića in Klemna Žiberta so zamenjali vršilka dolžnosti generalne direktorice direktorata za šport na resornem Mojca Doupona, Bogdan Janša in Ignac Polajnar.

"Z veliko odgovornostjo sprejemam mesto, ki je tako zelo pomembno za slovenski šport. Športu sem zavezan že celo življenje, šport čutim in posebej sem zavezan tudi Nordijskemu centru v Planici," je povedal Petek, nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih, ki je ta mesec praznoval 49. rojstni dan.

Velik izziv za nekdanjega skakalca

Kot pravi, ga čaka velik izziv. "Jelko Gros je s svojo ekipo naredil velik posel, vodil tudi obnovo nordijskega centra v Planici in pomagal pri organizaciji velikih tekmovanj. Zame bo vsekakor prvi izziv, da se dobro delo nadaljuje, seveda pa bomo skušali zadeve tudi nadgraditi, a za podrobnosti se moram najprej temeljito seznaniti z zadevo," je še dejal Petek.

Med argumenti, ki govorijo za njegovo imenovanje, so zanesljivo, da zelo dobro pozna smučarske skoke in center v Planici, obenem pa je v vseh podrobnostih seznanjen s pripravami na svetovno prvenstvo 2023 in sodelavci v projektu.

