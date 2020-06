Negotovost je, možnosti pa so za zdaj tri

Slovenski skakalci so se ta teden umaknili od skakalnic. Kondicijske priprave imajo v povsem "neskakalnem" okolju, in sicer v Moravskih Toplicah. Sledila bo tekma v Mislinji, nato pa odhajajo v sosednjo Avstrijo, kjer bodo imeli v Ramsau prve večdnevne priprave v tujini.

"Za trenutno obdobje je pripravljenost fantov zelo solidna, na bistveno višji ravni kot v pretekli sezoni," je glavni trener Gorazd Bertoncelj na kratko opisal, na kakšni ravni so njegovi izbranci, ki jih je letos nekoliko manj kot v preteklosti: "Ekipa je manjša, vendar zelo močna. Lansko sezono smo zelo uspešno končali. V novo vstopamo na višji ravni."

Slovenski skakalci so opravili že približno sto skokov, tehniko pa so izpolnjevali na skakalnicah v Žirih, Planici in Kranju.

Čez slaba dva meseca bi se morali preizkusiti na prvi tekmi poletnega grand prixa v Wisli, a je zaradi koronavirusa v zraku negotovost. S covid-19 je bil na Poljskem okužen športni direktor reprezentance Adam Malysz: "Videl sem, da je okužen. Virus je povsod prisoten. S tem se moramo soočiti, sprejeti in se boriti proti njemu. Ne vemo, kakšni so nadaljnji načrti. Po prvotnem načrtu je za 22. in 23. avgust predvidena Wisla. Obstaja rezervni načrt, da bi tam skakali 19. in 20. septembra. Pred zimo si želimo nekaj tekmovanj, predvsem, da bi bila strnjena v septembru."

Z gledalci, brez gledalcev ali manj prizorišč

Skrb je prisotna tudi za zimo, saj se ne ve, kako bo s širitvijo virusa v prihodnje in kako se bodo posamezne države odzvale na tega "sovražnika", ki se je naselil med nas.

"Za trenutno obdobje je pripravljenost fantov zelo solidna, na bistveno višji ravni kot v pretekli sezoni," razlaga Bertoncelj. Foto: Vid Ponikvar "Slišimo marsikaj. Nekaj možnosti so predstavili. Prva za zimo je povsem normalen potek po zastavljenem koledarju, torej z gledalci. Druga možnost je izvedba tekem brez gledalcev. Tretja različica je povsem prilagojena. Tekmovalni koledar bi imel manj prizorišč in bi bil zaprt sistem tekmovanja. V taboru alpskih smučarjev so prišli na to idejo in jo predstavili. Zdaj je podoben scenarij tudi za smučarske skoke. Katera prizorišča bi ob tej možnosti prišla v poštev, še ni jasno. Verjetno najbolj popularna oziroma tista, ki so tradicionalna pri izvedbi skakalnih tekmovanj," je še dejal Bertoncelj.