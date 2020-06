S koronavirusom okužen tudi nekdanji legendarni poljski skakalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Upošteval sem vsa zdravstvena in varnostna navodila, a to ni bilo dovolj. Naj bo moj primer opozorilo za vse, poskrbite zase in ostanite previdni," je med drugim zapisal Malysz.

Dvainštiridesetletni Poljak je v času svoje kariere štirikrat osvojil veliki kristalni globus za končno zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na tekmah za svetovni pokal je dosegel 39 posamičnih zmag, štirikrat je bil najboljši tudi na posamičnih tekmah svetovnega prvenstva, v sezoni 2000/01 je zmagal tudi na prestižni novoletni turneji.

Na Poljskem so doslej uradno potrdili 32.227 primerov in 1359 smrtnih žrtev zaradi covida-19.

