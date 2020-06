Jurij Tepeš končal kariero

"Vsi ste pričakovali to novico. Že pred lansko sezono sem rekel, da bo verjetno zadnja. Letošnja je bila še malce krajša. Zaključili smo malce prej. Želel sem si, da bi zaključil v Planici. Vemo, kakšna je bila situacija. Marca sem odločil, da zaključujem športno pot. Sporočili smo danes glede na situacijo," je danes povedal Tepeš, ki ostaja vpet v športno delovanje. Po novem bo namreč pomagal trenerju Stanetu Balohu pri delu z mladimi v DPNC v Kranju.

Ko je Jurij Tepeš leta 2006 v Kranju postal svetovni mladinski podprvak in zaostal le za avstrijskim zvezdnikom Gregorjem Schlierenzauerjem, je bilo videti, da je Slovenija dobila novega odličnega skakalca za najvišji rang tekmovanja.

Že leto prej je v Rovaniemiju na Finskem skočil do bronastega odličja in ekipnega zlata, zlat pa je bil tudi na moštveni tekmi leta 2007 v Trbižu skupaj s Primožem Rogličem, Robertom Hrgoto in Mitjo Mežnarjem.

Po duši je bil Jurij letalec in prav na največjih napravah je požel največ uspeha in poletel tudi do dveh zmag. Na prvo je moral počakati do 24. marca 2013 v Planici, ko je na stari Letalnici bratov Gorišek za seboj pustil velikane tega športa in pred polnim planiškim avditorijem sam poslušal slovensko himno Zdravljico.

Odličen polet s petimi 20-icami pustil posledice

Njegova zadnja zmaga je bila dve leti pozneje na prenovljeni planiški lepotici, a je bila ta s psihološkega vidika najtežja. Ni bilo malo takšnih, ki so mu očitali, da je z zmago preprečil Petru Prevcu, da bi že v tisti sezoni osvojil veliki kristalni globus, potem ko ga je izgubil le za točko – s Severinom Freundom sta imela namreč po koncu koledarske zime identičen izkupiček, zaradi večjega števila zmag pa je kralj postal Nemec. Njegov polet je bil takrat popoln. Ob daljavi 244 metrov, kar je njegov osebni rekord, je od sodnikov prejel kar pet 20-ic.

Druga zmaga v karieri, ki je močno odmevala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Povrhu vsega je bil po prvi seriji četrti in ni mogel vedeti, koliko bo za njim poletel Peter, ki je po prvi seriji vodil, zato si ne bi smel očitati. A na koncu je preskočil prav vse pred seboj in v nemškem taboru se je po osvojenem sedmem mestu Freunda lahko začelo veliko veselje.

Pa vendarle je ta trenutek dodobra vplival na njegovo nadaljnjo pot, saj so ga očitki prizadeli, pa čeprav je bilo jasno, da ni bil on tisti jeziček na tehtnici, ki bi v vsej sezoni odločil v korist Freunda.

Podpisal se je pod devet slovenskih ekipnih zmag

V nadaljevanju kariere se je tako le še leta 2017 na letalnici v Oberstdorfu uvrstil na stopničke, potem ko je zasedel tretje mesto. Lahko se pohvali, da je bil tudi del zgodovinske ekipne zmage Slovenije v svetovnem pokalu, in to prav v Oberstdorfu leta 2012. Da je bil dober ekipni skakalec, pove podatek, da je bil del devetih od skupno desetih moštvenih zmag, kolikor jih ima Slovenija na svojem računu.

Trenutek, v katerem je najbolj užival. Letalnice so mu bile vselej najljubše. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Prav tako se je veselil dveh bronastih odličij na velikih tekmovanjih. Do prve je skupaj s Petrom Prevcem, Jernejem Damjanom in Robertom Kranjcem skočil na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oslu 2011, do druge pa leto pozneje na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, ko je bil ob Damjanu in Kranjcu poleg še Jure Šinkovec. Tisto leto je bil na Norveškem z 235,5 metra za kratek čas celo državni rekorder, nato pa ga je preskočil svetovni prvak Kranjec.

Ljubitelj bencinskih hlapov je v svetovnem pokalu v skupnem seštevku najvišje stopil v sezonah 2012/13 in 2014/15, ko je osvojil trinajsto mesto, v zadnji je bil tretji najboljši letalec.

Zadnja leta iskal priključek. Želja je bila, da bi se poslovil na domačem svetovnem prvenstvu v poletih.

Da je bil lovec na daljave, pove tudi podatek, da je podpisan pod najdaljši skok na plastiki. 11. 7. 2018 je na odprtju skakalnice v Kazahstanu skočil kar 154 metrov, pri tem sicer podrsal, a ta znamka ostaja najdaljša v zgodovini tekem na plastičnih skakalnicah.

Želel je še skakati, vendar ni več našel priključka z najboljšimi. Foto: Getty Images

Zadnja tri leta se je lovil in ni našel pravega priključka s svetovno elito, kar ga je psihološko načenjalo, potem ko je bil dolga leta vajen družbe najboljših. Njegova velika želja je bila, da bi se poslovil na marčevskem domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici, a ga je epidemija koronavirusa preložila na december, povrhu vsega pa zanj zaradi velike konkurence znotraj slovenske ekipe prostora v ekipi ne bi bilo.

Po koncu zime je še okleval, ali bi nadaljeval kariero. V mislih je imel prav prvenstvo v Planici, ki naj bi bilo decembra. Pred nadaljevanjem športne poti je pustil vprašaj, danes pa smo dobili odgovor na to vprašanje. Jurij Tepeš se je po štirinajstih letih profesionalnega skakanja odločil, da za vedno postavi skakalne smuči v kot.