Uradno: Pri FIS potrdili termin SP v Planici

Mednarodna smučarska zveza je potrdila termin svetovnega prvenstva v poletih v Planici. To bo med 11. in 13. decembrom.

Mednarodna smučarska zveza je potrdila termin svetovnega prvenstva v poletih v Planici. To bo med 11. in 13. decembrom. Foto: Vid Ponikvar

Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) je na videokonferenci potrdil, da bo prestavljeno svetovno prvenstvo v poletih v Planici med 11. in 13. decembrom. Razpravljali so tudi o prestavitvi smučarskega svetovnega prvenstva na leto 2022 in potrdili koledarje tekem za prihodnjo sezono.

Pandemija novega koronavirusa je skrajšala in prestavila sezone v marsikaterih športih. Tudi smučarski skoki niso bili nobena izjema. Tekmovalci so ostali brez vrhunca, svetovnega prvenstva v poletih, ki bi ga morala marca gostiti Planica.

Pri FIS so že pred časom potrdili, da bodo SP umestili v koledar za prihodnje tekmovalno obdobje. Omenjalo se je konec tedna pred božičem, a je na koncu obveljal datum med 11. in 13. decembrom. To so danes potrdili tudi na sestanku Sveta FIS, na katerem so potrdili koledarje tekmovanj za prihodnjo sezono. Planica bo marca gostila še tradicionalni konec sezone.

Posebne skupine

Kot piše STA, so ustanovili tudi posebne skupine za ocenjevanje razmer v pandemiji novega koronavirusa. Te bodo v nadaljevanju pripravile smernice za tekmovanja in jih po potrebi tudi prilagajale. Tekme naj bi se začele konec oktobra. Glede na trenutno ponovno odpiranje športa po svetu v FIS menijo, da imajo dovolj časa, da se na tekmovanja pripravijo in prilagodijo razmeram.

Kdo bo nasledil Gian Franca Kasperja? Foto: Reuters

Datum volilnega kongresa v zraku

Volilni kongres FIS, ki bi moral biti sredi maja na Tajskem, so prestavili na 4. oktober in bo v Zürichu v Švici. Bo pa svet FIS 1. avgusta znova proučil tedanje razmere, tudi kar zadeva možnost potovanj, in sprejel novo odločitev, če bo potrebna. Možnost je tudi prestavitev na november, je sporočila zveza.

Če bi se primerilo, da kongresa ne bi mogli pripraviti letos, bi ga imeli od 1. do 6. junija prihodnje leto v Portorožu. To slovensko turistično mesto je bilo za leto 2021 že prej predvideno za sestanke komitejev in predsedniško konferenco FIS.

Gre za pomemben volilni kongres in ga bodo pripravili v živo. Šestinsedemdesetletni Švicar Gian Franco Kasper, ki je na čelu zveze od leta 1998, je že lani sporočil, da ne bo več kandidiral. Glede na razvoj dogodkov bodo določili tudi roke za kandidature.

O tem, kdaj bo SP v Cortini d'Ampezzo, bodo še razpravljali. Foto: Gulliver/Getty Images

Bo SP v smučanju leta 2022?

Italijanski prireditelji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo so zaprosili FIS za prestavitev SP na leto 2022 zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je že na samem začetku prizadela mesto in regijo. O tem bodo po proučitvi vseh mogočih segmentov in po pogovorih z različnimi vpletenimi organizacijami znova odločali do 1. julija.

Svetovno prvenstvo bi bilo lahko tako šele po zimskih olimpijskih igrah, ki bodo med 4. in 20. februarjem 2022 v Pekingu.

Preberite še: