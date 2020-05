Peter Prevc bo v roke vzel lopato, če ne bo tekem #video

Do začetka naslednje skakalne sezone je še dolgega pol leta, a slovenski skakalci že zdaj zavzeto trenirajo. Peter Prevc se je po uspešni sezoni resno lotil priprav in bo v prihodnji skušal narediti še korak višje.

Zaradi novega koronavirusa se je skakalna sezona predčasno končala v Trondheimu, do konca so bili še preizkušnje na letalnici v Vikersundu in svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Za razliko od drugih športov skakalci zaradi sovražnika, ki pustoši po svetu, tako niso veliko izgubili, kakor tudi ne v sklopu priprav za prihodnjo sezono, saj lahko kljub nekaterim omejitvam pravzaprav nemoteno trenirajo.

Kar zadeva tekme, še nekoliko tavajo v temi. Negotovost je tudi glede zime. Jasno je, da bo poletni grand prix prav tako skrajšan, saj so julijske tekme odpovedane. "Ko treniraš, veš, za kaj treniraš. Za to, da bo zimska sezona normalno speljana. Vedno moraš biti pripravljen na najtežji scenarij. Nato vidiš, kako se bo izpeljalo. Pripravljam se, da bodo novembra tekme. Če tekem ne bo, bomo vzeli lopate v roke in šli delat," poudarja Peter Prevc.

Trenutno stanje, ki vlada po svetu zaradi covid-19, je nekaj posebnega tudi za skakalce. Ljudje morajo v zaprtih prostorih recimo nositi maske, česar pa je Prevc navajen, saj je bil temu priča že v azijskem delu, kjer imajo pozimi tekme. "Če bi šel pred tremi meseci v trgovino, bi klicali policijo. Danes je vse normalno. Navajen sem bil že od prej. Na Japonskem in v Aziji je to že lep čas. Enkrat sem na letalu zakašljal in si je sosed takoj nadel masko. Takrat se mi je to zdelo smešno, a zdaj jih razumem."

"Najtežje je to, da si ob zmagah vsi delimo zasluge, ob diskvalifikacijah pa se izpostavlja tekmovalca"

Pretekla sezona je bila zanj spet uspešna, saj je naredil preskok, na katerega je upal, da se bo nazadnje le zgodil. Po šampionski sezoni se mu je namreč zaustavilo in je krivulja začela padati. V zadnji se je spet dvignil. O tem, koliko je užival v teh letih, je dejal: "Zelo malo. Posamezne tekme, vikende sem užival. Zadnja je bila spet takšna, da sem šel z večine prizorišč zadovoljen, z dobrimi občutki. Z zavedanjem, kaj sem dobro in kaj slabo naredil. Prejšnje sezone so bile težke."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Z osmim mestom v skupnem seštevku je bil najboljši slovenski skakalec. Vrhunec je bila zmaga v Lillehammerju, ta je bila prva po treh letih. Začutil je olajšanje: "Po toliko letih včasih ne veš in pride zmaga tudi po spletu okoliščin. Ne samo, da odlično skočiš. Lahko tudi odlično skočiš in si peti. Zato si bolj vesel dobrih skokov. In ko se skupaj sestavijo še točke in vse zraven, je super, ko si del zmagovalne ceremonije."

Pretresla ga je le diskvalifikacija v Ruki, kjer je moral zaradi nepravilnega dresa predati tretje mesto. Psihološko ga to ni potrlo, spoznal pa je nekaj drugega: "Morda je bilo najtežje to, ker si ponavadi ob zmagah vsi delimo zasluge, ob diskvalifikacijah pa se vedno poudarja, da je odgovoren tekmovalec. Takrat te to še toliko bolj potre. Slabe volje sem bil, ker je bila diskvalifikacija zaradi neumnosti. Če bi bila naslednji dan tekma, bi Slovenci pokazali, da diskvalifikacije prejšnjega dne niso bile razlog, da nas je poneslo daleč."

Zagozde so mu zelo pomagale

V zadnji zimi je naredil skokovit napredek pri odskoku z mize. Verjetno se spominjate, kako ga je v preteklosti vrtinčilo in se je iskal. Pomagale so mu zagozde, da se je pri odrivu spet naselila mirnost: "Zagozde so mi zelo pomagale. Naredil sem velik preskok – v smučeh in zagozdah. Zelo sem raziskal, v kakšni meri pripomorejo. Odločil sem se, da pomaga, vse skupaj utrdil in je bilo precej bolje."

Foto: Grega Valančič/Sportida

Z optimizmom zre proti prihodnosti. Gleženj je videti prav tako preteklost, čeprav nikoli ne bo tako, kot je bilo, poudarja najstarejši od bratov Prevc: "Ko telo režeš v sklepu, se težko na to pozabi. Sklep je zdaj bolj zategnjen, ker so treningi za gleženj bolj zahtevni. Veliko sem treniral po neravnem terenu in se je zategnil. Malce namenoma, malce ne. Precejšen seznam vaj imam, da gibljivost dobivam nazaj."

Tisti, ki so nekoč že stali na vrhu, razumljivo iščejo pot, da bi se nanj še kdaj vrnili. Nič drugače ni pri Prevcu, ki ga naprej ženejo najvišja mesta, a je ob tem realen: "Sezona je bila uspešna. Skupno sem bil med deset in s tem moraš biti kot športnik vedno zadovoljen. Seveda delaš za najvišja mesta. Na koncu se je treba usesti in realno oceniti, ali je dobro ali ne. Za naprej so cilji potem na podlagi tega, kar si v preteklosti dosegel. Upaš, da se boš lahko na podlagi izkušenj kaj naučil. Mislim, da bi se lahko kaj več."