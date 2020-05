Oprema pri smučarskih skokih se iz leta v leto razvija. Države iščejo poti, kako bi izboljšale material, da bi skakalci v zraku leteli čim dlje. A je treba skrbeti tudi za varnost in pošteno igro, zato je odbor za razvoj športa in opreme, katerega član je tudi slovenski skakalni strokovnjak Jelko Gros, sprejel določene spremembe in jih bo zdaj poslal odgovornim na FIS – ti tovrstnim predlogom po pravilu prižgejo zeleno luč.

Dresi in vnovično merjenje

Sprejeli so nov kroj, kar pomeni, da mora biti dres v spodnjem delu razkoraka naravnost odrezan, zadaj je lahko krivo, vse skupaj pa mora biti v skladu z obsegi. "Krojači v preteklosti niso imeli dresov skrojenih tako, da je bila najnižja točka razkorak. Zato je bilo treba regulirati. Spredaj so namenoma skrajšali, da so imeli skakalci zadaj pri zadnjici več materiala," pravi Gros.

Skakalni dresi bodo morali biti nekoliko prilagojeni. Foto: Sportida

Z novim direktorjem tekmovanj pri moških skokih Sandrom Pertilejem, ki je nadomestil legendarnega Walterja Hoferja, bodo po novem vse tekmovalce še enkrat izmerili. Peter Prevc je imel od naših denimo slabo mero pri razkoraku, saj je bilo takrat, ko so skakalce prvič merili, še vse v povojih.

"Na zadnji tekmi v Trondheimu je bil sestanek s tekmovalci in trenerji. Razpravljali so o določenih stvareh glede te tematike. Na ta način je prišlo do predloga, da se kroj odreže naravnost tako spredaj kakor zadaj. Ne samo mi, tudi druge države so nato naredile test. Ugotovili smo, kaj je narobe, in poslali komentarje. Zdaj je tako, da je spredaj naravnost odrezano, zadaj je lahko krivo," je razložil Gros.

Zagozde ali "kajle" s spremembami

Zloglasne "kajle" ali po slovensko zagozde bodo doživele nadaljevanje. Nekateri skakalci so jih začeli uporabljati šele v tej sezoni in so jim pomagale, da so bili pri odskoku z mize bistveno bolj mirni. Kot ortopedska opornica so, ki jih imajo skakalci v čevlju. Z njimi se objame tekmovalčeva noga, s tem pa imajo tekmovalci boljši nadzor nad smučko.

In kaj bodo spremenili? "Definirane so, da zadaj ne smejo biti debelejše od 5,5 centimetra. Simetrične morajo biti. Ni več manipulacij. Da se ne bo prenesla manipulacija na čevlje. Predpisano je, da mora biti obloga čevlja na obeh straneh enako debela. Pravila ne opredeljujejo, da mora biti odprtina spredaj, ampak le simetrično. Direktor in kontrolor opreme Sepp Gratzer morata pripraviti navodila," je odgovoril Gros.

Nemci so bili tisti, ki so pritiskali za spremembe, saj so po njihovem mnenju krive za poškodbe, poudarja Gros.

Mazilo s fluorom prepovedano

Po novem bo prepovedana tudi uporaba mazila za smuči iz fluora, ki je nevaren strup in nevaren za serviserje: "Vse discipline znotraj FIS ga ne bodo smele več uporabljati. Pri FIS so obljubili, da bodo razvili orodje, ki bo preverjalo prisotnost fluora. Zaradi te snovi so šle smuči hitreje, zmanjšalo se je trenje. Pri skakalcih se pri uporabi ledene smučine to ni toliko poznalo. Zato pa se je denimo pri smučarskih tekačih in smukačih. Če bi imela skakalnica južno smučino, kot jo imajo na nekaterih smučarskih in tekaških tekmah, bi lahko hitrost zaradi tega materiala variirala zagotovo do dveh kilometrov na uro."

V vseh zimskih športih bo prepovedana uporaba fluora pri mazilu za smuči. Foto: Vid Ponikvar

Od 1. julija je prepovedana uporaba, a naprav za merjenje fluora še nimajo. Do jeseni naj bi jih pripravili, da bodo lahko nato nadzirali podloge smuči pri zimskih športnikih.

Za zmanjšanje poškodb pri mladih

Za otroke do 15. leta starosti so predpisali simetrične čevlje - nič več na noter. Palčke pri okovju morajo biti ravne, in ne zakrivljene. "S tem bi se zmanjšalo število poškodb," pravi Gros.