Sprejeti in pregrizniti

"Rad bi skakal na visoki ravni in ohranil konstanto tudi v prihodnje," je osrednji cilj slovenskega skakalca Anžeta Laniška za naslednjo sezono. Ena od novosti, ki jo je vpeljal v sistem treninga, da bi stopil še stopničko višje, je posvečanje večje pozornosti telesu in gibljivosti.

Med tistimi slovenskimi skakalci, ki je prejšnjo sezono ocenil kot uspešno, je bil tudi Anže Lanišek. Začetek je bil sanjski. Premierne posamične stopničke v Visli in Ruki. Drugo in tretje mesto sta mu vlila dodatno samozavest. Pokazal je konstantnost, ki si jo je tako želel, saj je v preteklosti preveč nihal. V svetovnem pokalu je bil 15. skakalec, v sezoni pa osvojil več točk kot pred tem v celotni karieri.

Sprememba na telesu že obrodila sadove

"Konstanto želim v prihodnje hraniti. Rad bi skakal na visoki ravni. Trudim se, delam še spremembe na svojem telesu glede gibljivosti. Izvajam drugačne vaje, da vidim, če bo kaj razlike. Za zdaj se je na uvodnih treningih že pokazalo kot dobrodošlo. Upam, da v tej smeri nadaljujem," razlaga Lanišek.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Za dodano vrednost v zadnji sezoni je izpostavil tudi kajle, ki so dodobra razburkale skakalno srenjo. Nekaterim so bile v veliko pomoč, da so bili pri vzletu z mize bistveno bolj mirni: "Skakal sem dobro že brez njih. Potem sem jih dal še jaz gor in so bile dodana vrednost. Pozimi sem jih nato uporabljal."

V času karantene je več časa preživel z družino, po prvotnem dvotedenskem brezdelju, pa je zavihal rokave in se začel pripravljati na novo sezono: "Življenje v karanteni sem preživel v ožjem družinske krogu s punco in sinom. Bistvene razlike ni bilo. Mamo in očeta sem redkeje videl. Na drugačen način smo se povezali. Veliko smo hodili na sprehode. Dobro nam je delo. Kar se treningov tiče, smo imeli individualen program, ki nam ga je zastavil trener. Šel sem tudi na kolo, ampak letos prav veliko nisem pretiraval."

"Negotovost? Kar se priprav tiče, bistvene razlike ne bo."

Čeprav imajo skakalci v začetnem delu priprav nekoliko bolj naporne fizične treninge, bolečin pretirano ne čuti: "Da bi me noge bolele, me ne. Kakšen trening sem nekoliko bolj utrujen in se moram doma malce bolj spočiti. A je to del pripravljalnega obdobja. Sprejeti je treba in pregrizniti."

Foto: Sportida

Poletne skakalne tekme v okviru grand prixa so zaradi koronavirusa še v negotovosti. Nogometaši v nemški Bundesligi so denimo začeli s tekmami, pri skakalcih pa je še kar nekaj vprašajev. Ne vedo, ali bodo dočakali kakšno tekmo ali ne. Počakati bodo morali na razvoj stanja s koronavirusom.

"Kar se samih priprav tiče, pri nas bistvene razlike ne bo. Tekme se bodo verjetno začele konec avgusta, začetek septembra. Če se bodo … Bomo videli. Ne glede na vse se bomo normalno pripravljali za zimsko sezono. Torej jeseni dvigovati formo na najvišjo raven, da pridemo v zimo pravi."