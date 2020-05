Negotovost je, a se z njo skakalci ne obremenjujejo #video

Ko so se ukrepi glede gibanja in profesionalnega športa v Sloveniji nekoliko sprostili, so lahko smučarski skakalci začeli nemotene treninge. Omejitve so le redke, kot recimo ta, da pred vsako vadbo razkužujejo zunanjo fitnes opremo, ki jo uporabljajo na štadionu v Kranju.

Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Žiga Jelar in Tilen Bartol so tisti skakalci, ki bodo ves čas delali pod nadzorom trenerja Gorazda Bertonclja. Status A-reprezentanta ima tudi Jernej Damjan, ki je moral prejšnjo sezono zaradi poškodbe rame izpustiti, pripravljal pa se bo po svojem programu.

Trening skakalcev v Kranju – foto Grega Valančič/Sportida

"Treba je razkuževati svoje pripomočke, orodje, treba je vzdrževati razdaljo, biti moramo bolj pozorni drug na drugega. Se pač prilagajamo. Zdi se mi, da smo v času pandemije novega koronavirusa lahko postorili tudi kaj, za kar prej ni bilo časa," razlaga Domen.

Timi Zajc je vesel, da so priprave stekle. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Veliko je bilo časa za počitek, treninge smo opravljali sami doma. Lahko smo počeli stvari, ki jih sicer ne moremo. Med zimo smo sicer bolj malo doma, tako da tudi ni bilo tako slabo. Imeli smo več časa za treninge, celo malo več motivacije, ker ni bilo ničesar drugega, kar bi lahko počeli," je Timi Zajc povzel dogajanje v času omejenega gibanja.

Zajcu vseeno, ali bodo tekme poleti ali ne

Čeprav je kriza udarila tudi na Smučarski zvezi Slovenije, pa skakalci s prvorazrednim statusom, kar zadeva trening, tega na svoji koži ne bodo prav občutili. Zato pa so zaposlenim zmanjšali plače za 20 odstotkov.



Negotovost pri skakalcih je v zraku, kar zadeva tekme poletnega dela, ni pa še jasno, kako bo z zimsko sezono. A se s tem zdaj ne obremenjujejo, saj jim je v prvi vrsti pomembno, da bodo priprave uspešno izpeljane. "Ali tekme poleti bodo ali ne, je meni osebno vseeno. Če bo prva tekma takrat, ko mora biti, pa moramo biti takrat maksimalno pripravljeni," pravi Timi.

Žiri, Planica ...

"Vedno je nek vprašaj. Prilagajati smo se morali tudi do zdaj. Vsak dan pregledaš navodila, se prilagodiš, pogledaš, kakšna je nova realnost, in greš naprej. Prilagodiš se položaju, ki nastane, in greš dalje. Nisem jaz tisti, ki odloča o ukrepih," izpostavlja najmlajši od bratov Prevc.

Prvi mož slovenske reprezentance Peter Prevc optimistično zre proti prihodnji sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mlajša člana reprezentance svojih družin še nimata, zato pa sta se otroku in partnerici bolj posvetila Peter Prevc in Lanišek, ki sta v času omejenega gibanja postorila tudi kakšno drugo stvar, za katero sicer prej ni bilo časa. "To obdobje sem preživel v družinskem krogu z dekletom in otrokom. Mame in očeta nisem veliko videl, a smo se drugače povezali. Veliko smo hodili na sprehode, v gozd, kar je dobro delo. Za fizične priprave smo imeli najprej 14 dni popolnega odmora, potem smo se začeli pripravljati po individualnem programu. Malo sem šel tudi na kolo," je dejal Lanišek in glede negotovosti dodal: "Tekme se bodo verjetno začele konec avgusta ali septembra. Če se bodo. A še vedno se normalno pripravljaš na sezono. Skušali bomo izpeljati dvig forme na višjo raven jeseni, da pridemo pripravljeni v zimo."

Po prvem delu priprav v Kranju se bodo slovenski reprezentanti proti koncu maja preselili na skakalnice. Sprva bodo skakali na 60-metrski napravi v Žireh, nato pa bo sledila pot v Planico. Kako dolgo bo poletje brez tekem, pa lahko za zdaj le ugibamo.