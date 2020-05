Od Planice je odvisno, kakšen predznak bo

Na seji odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo so bile predlagane sestave reprezentanc za sezono 2020/2021. Te morajo biti še potrjene na seji zbora. Odbor je obravnaval tudi poročila za preteklo sezono in načrte reprezentanc za novo sezono ter finančno poročilo. Minus je nastal zaradi pandemije novega koronavirusa, a upajo, da bo končna slika pozitivna, ko bo Planica gostila svetovno prvenstvo v poletih in svetovni pokal.

Predsednik odbora in zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je poudaril, da so bila poročila selekcij za preteklo sezono sprejeta brez pripomb.

Nordijska družina je medtem že začela treninge, jasne pa so tudi sestave reprezentanc v smučarskih skokih. V osrednji reprezentanci A naj bi bilo celo sedem članov. Reprezentanca B bo štela pet skakalcev. V nobeni izmed njiju ni Jurija Tepeša, ki se, vsaj javno, še ni odločil, kako bo z njegovim morebitnim nadaljevanjem skakalne kariere.

Jernej Damjan je tako kot Tilen Bartol sicer uvrščen v ekipo A s statusom poškodovanca (vračata se po poškodbi), vendar je že po pravilu zadnja leta večino priprav opravljal na svoj način. "Če bo šlo naprej, se bom začel pripravljati, kot da bo klasična sezona," pred mesecem v pogovoru za Sportal še ni želel govoriti o tem, ali bo nadaljeval kariero ali jo morda končal.

Sestave reprezentanc v smučarskih skokih

Moška A

Peter Prevc (SK Triglav Kranj)

Timi Zajc (SSK Ljubno BTC)

Anže Lanišek (SSK Mengeš)

Domen Prevc (SK Triglav Kranj)

Žiga Jelar (SK Triglav Kranj)

Jernej Damjan (SSK SAM Ihan)*

Tilen Bartol (SSK SAM Ihan)* * status poškodovanca – vrača se po poškodbi



Ženska A

Urša Bogataj (SSK Ilirija)

Jerneja Brecl (SSK Mislinja)

Ema Klinec (SSK Žiri)

Katra Komar (SSK Bohinj)

Nika Križnar (SSK Žiri)

Špela Rogelj (SSK Ilirija)

Maja Vtič (SSK Zabrdje)



Moška B

Anže Semenič (NSK Tržič)

Cene Prevc (SK Triglav)

Bor Pavlovčič (ŠD Rateče)

Lovro Kos (SSK Ilirija)

Aljaž Osterc (SSK Velenje)



Moška mladinska

Jan Bombek (SSK Ljubno BTC)

Tjaš Grilc (SSK Stol)

Mark Hafnar (SK Triglav Kranj)

Rok Masle (SSK Ilirija)

Žak Mogel (SSK Ljubno BTC)

Jernej Presečnik (SSK Ljubno BTC)



Ženska mladinska

Lara Logar (SSK Zagorje)

Pia Mazi (SSK Ilirija)

Nika Prevc (SK Triglav)

Jerneja Repinc Zupančič (NSK Tržič)

100 tisoč minusa, upajo, da s Planico pridejo na pozitivno stran. Nekatere reprezentance z nižjim proračunom.

Foto: Vid Ponikvar Večji problem je bil s finančnim poročilom za sezono 2019/20, saj je celotno sliko pokvarila pandemija novega koronavirusa, potem ko so odpadle tekme v marcu in zlasti svetovno prvenstvo v poletih v Planici, ki ga bodo po novem organizirali decembra.

"Ocenili smo, da bo zaradi epidemije pretekla sezona končana z minusom okoli 100 tisoč evrov. Načrt je bil, da sezono končamo pozitivno z od 200 tisoč do 300 tisoč evri. A ker sezona ni bila izpeljana do konca, smo sponzorjem podali poročilo, da nismo izpeljali programa, da vidnost ni bila takšna, kot je bilo treba. Tako smo morali upoštevati manjša vplačila, kar nanese nekje med 70 tisoč in 80 tisoč evri. Zaradi prestavitve tekme v Planici je odpadel dobiček od TV-pravic v višini 138 tisoč evrov in dobiček od vstopnic. Če bodo stvari tekle normalno, pa bomo ob svetovnem prvenstvu in svetovnem pokalu v Planici to leto seveda končali pozitivno," pravi Jasnič.

Največji izpad pri prihodkih predstavlja neplačana tretjina sredstev razpisa Letnega programa športa v Republiki Sloveniji: "Problem je, ker se ta sredstva izplačujejo za koledarsko leto, medtem ko imamo mi sezono od maja do maja. Prvi del, tretjino sredstev, bi morali prejeti do konca aprila, a sprejet je bil interventni ukrep, ki zahteva rebalans proračuna. Ministrstvo pravi, da ne razpolaga s sredstvi, dokler ne bo rebalansa za letošnje leto, in potem bodo sproščena sredstva po namenih."

Jasnič poudarja, da je v prvi vrsti treba skrbeti za likvidnost, da lahko ekipe normalno trenirajo za svetovni pokal in svetovno prvenstvo. V osrednji moški in ženski ekipi A se tako ne bo nič spremenilo, zato pa v strukturah nižje, kjer bodo morali nekoliko oklestiti programe.

Plače znižali za 20 odstotkov

Če bo decembra svetovno prvenstvo v poletih, se bo lahko koledarsko leto sklenilo pozitivno. Foto: Vid Ponikvar "Dogovorili smo se, da v tem trenutku tekmovalcem ne izplačamo bonusov, ampak bodo ti izplačani do konca letošnjega leta. S prilivi sponzorskih pogodb v sezoni 2020/21 bodo ti bonusi poplačani, tako da bomo izpolnili vse pogodbene obveznosti, ki jih imamo do tekmovalcev. Z izpeljavo vseh programov v novi sezoni bomo tudi klubom plačali vse, kar jim pripada. Pri nordijski kombinaciji smo presegli predvidene odhodke, a v to smo šli zavestno, saj ekipo pripravljamo za svetovno prvenstvo 2023. Dovolili smo, da je poraba 11 odstotkov večja, kot pa je bila predvidena. Lahko rečem, da se odhodkovna stran obvladuje, težava pa je seveda s prihodkovno zaradi znanih razlogov. Iščemo nove sponzorje, stari pa ostajajo. Šli smo jim tudi na roko, zaradi različnih situacij, ki jih imajo sponzorji," razlaga Jasnič.

Kadrovskih sprememb v ekipah ni, zato bodo lahko trenerji nadaljevali kontinuiteto svojega dela. Zato pa so po odpovedi tekem v marcu v Skandinaviji vsem zaposlenim zmanjšali plače za 20 odstotkov ter prekinili plačevanje materialnih stroškov in goriva za avtomobile, v pisarni pa naredili precej ukrepov, da se zapravi čim manj denarja.